政府宣布極端情況午夜12時結束

【21:43更新】政府發言人今日（8日）表示，政務司司長陳國基經審視最新的天氣、交通及路面情況後，認為天氣已趨緩和、交通已陸續恢復和道路情況已大有改善，決定於午夜12時結束今日上午約五時三十分宣布的極端情況。

路政署和其承建商已完成清理各主要幹道和巴士行經的路線，預計明日（9日）早上首班車開始，專營巴士可以提供大部分服務。另有少部分道路仍需封閉以進行路面修復工作，因此預計需要較長時間才能全面恢復巴士服務。

在鐵路方面，除了觀塘線個別車站暫停服務，其他路線都維持一定的服務。港鐵已安排免費接駁巴士服務替代暫停服務的車站，並會致力盡快恢復全面服務。

【17:00更新】天文台在下午5時取消雷暴警告，惟極端情況至少維持至午夜12時。

【16:45更新】天文台取消黃色暴雨警告信號，惟極端情況仍持續。

【15:40更新】天文台改發黃色暴雨警告信號，至於極端情況則至少維持至午夜12時。

【12:41更新】受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，公共交通嚴重受阻，山泥傾瀉風險極高，政府宣布極端情況至少維持至下午6時。

由於極端情況至少維持至下午6時，教育局宣布所有學校包括夜校，今日停課。