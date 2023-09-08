政府宣布極端情況午夜12時結束

【21:43更新】政府發言人今日（8日）表示，政務司司長陳國基經審視最新的天氣、交通及路面情況後，認為天氣已趨緩和、交通已陸續恢復和道路情況已大有改善，決定於午夜12時結束今日上午約五時三十分宣布的極端情況。
路政署和其承建商已完成清理各主要幹道和巴士行經的路線，預計明日（9日）早上首班車開始，專營巴士可以提供大部分服務。另有少部分道路仍需封閉以進行路面修復工作，因此預計需要較長時間才能全面恢復巴士服務。
在鐵路方面，除了觀塘線個別車站暫停服務，其他路線都維持一定的服務。港鐵已安排免費接駁巴士服務替代暫停服務的車站，並會致力盡快恢復全面服務。
【17:00更新】天文台在下午5時取消雷暴警告，惟極端情況至少維持至午夜12時。
【16:45更新】天文台取消黃色暴雨警告信號，惟極端情況仍持續。
【15:40更新】天文台改發黃色暴雨警告信號，至於極端情況則至少維持至午夜12時。
【12:41更新】受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，公共交通嚴重受阻，山泥傾瀉風險極高，政府宣布極端情況至少維持至下午6時。
由於極端情況至少維持至下午6時，教育局宣布所有學校包括夜校，今日停課。
政府發言人再次呼籲市民在惡劣天氣期間應留在室內以保障自身安全，遠離低窪地區，並提醒僱主，除必要人員外，不應要求僱員返回工作地點上班。在極端情況存在期間的工作安排等同8號熱帶氣旋警告生效的情況。除與僱主就極端情況存在期間有訂立返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啓程上班。政府會審視情況，其間僱主與僱員均須留意政府進一步的公布。
政府會繼續密切審視最新天氣、道路及公共交通服務情況，並在下午3時公布下一步安排。請市民留意最新消息。