政府將招聘大學3年級生　楊何蓓茵﹕當家人一樣

政府各部門和職系今年6月起，可按需要招聘下一屆畢業的大學本科生和研究生。公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會委員會會議指，措施推出以來，已有22個政府職系會在下一輪招聘工作，考慮招聘下一屆畢業的大學生，包括紀律部隊、文職、專職等。她舉例指，海關督察職位投考人數由去年約4,000人，增加近1倍至今年的7,600人；而入境事務主任的投考人數，亦由去年的4,500人，上升40%至今年的6,300人，反映措施有效。
楊何蓓茵﹕避免「因誤會而結合，因了解而分手」
楊何蓓茵又指如大學生獲有條件取錄，而學生在最後一年學業有假期的話，有機會到部門培訓，令他們提早認識部門，正式入職時可縮短過渡期。楊何蓓茵又形容部門會與獲取錄的大學生密切聯絡，「當家人一樣」，避免「因誤會而結合，因了解而分手」。
楊何蓓茵又指，政府每年招聘大約1萬名公務員，當中60%是30歲或以下，當局會推出多項針對性措施，多管齊下吸引青年加入政府。她指部分青年對公務員工作有誤解，認為比較沉悶或只看年資升職，目前政府正推行措施，包括提拔有潛質的年輕公務員，希望改變青年的印象。
各政府部門加強在內地招聘港人
另外，楊何蓓茵指隨著香港與內地通關，各政府部門已加強在內地向香港學生進行宣傳及招聘工作，並計劃今年在上海設公務員考試試場。