政府將招聘大學3年級生　楊何蓓茵﹕當家人一樣

政府各部門和職系今年6月起，可按需要招聘下一屆畢業的大學本科生和研究生。公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會委員會會議指，措施推出以來，已有22個政府職系會在下一輪招聘工作，考慮招聘下一屆畢業的大學生，包括紀律部隊、文職、專職等。她舉例指，海關督察職位投考人數由去年約4,000人，增加近1倍至今年的7,600人；而入境事務主任的投考人數，亦由去年的4,500人，上升40%至今年的6,300人，反映措施有效。

楊何蓓茵﹕避免「 因誤會而結合，因了解而分手」

楊何蓓茵又指如大學生獲有條件取錄，而學生在最後一年學業有假期的話，有機會到部門培訓，令他們提早認識部門，正式入職時可縮短過渡期。楊何蓓茵又形容部門會與獲取錄的大學生密切聯絡，「當家人一樣」，避免「因誤會而結合，因了解而分手」。