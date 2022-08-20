政府就粉嶺北古洞北新37住宅地申增地積比最多三成

政府向城規會申請放寬古洞北、粉嶺北規劃的住宅用地地積比，分別放寬三成和兩成，分別涉及17幅和20幅住宅地。立法會發展事務委員會副主席、民建聯的劉國勳表示歡迎，認為是短時間內增加建屋量的最有效方法，樂見政府今次的申請，立竿見影大幅增加單位供應量。

根據土木工程拓展署向城規會提交的申請文件，當局計劃申請粉嶺北公營及私營房屋用地地積比，分別放寬三成和兩成，放寬後的地積比率約0.29至6.5倍，預計將可額外提供3,683個公營房屋單位及1,484個私營房屋單位，區內單位總數會增至24,929伙。

文件亦申請將古洞北公私營房屋用地地積比放寬至4.2至7.8倍，預計的單位數量可增至33,510個，涉及新發展區內5幅公營房屋及12幅私營房屋用地。署方又申請在公營房屋發展的第三層用作「商店及服務行業」及「食肆」用途，及在其中一幅私營房屋用地作「公共車輛總站」、「商店及服務行業」及「食肆」用途。