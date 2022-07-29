政府工︱助理文書主任頂薪達逾3萬　招2000人　DSE五科合格可申請

公務員事務局今日展開兩年一度的助理文書主任公開招聘計劃，在兩年內按公務員條款招聘約2,000名助理文書主任。薪酬為總薪級表第3點，即每月港幣15,950元，至總薪級表第15點，即每月港幣32,545元。

公務員事務局發言人表示，助理文書主任會被調派往各決策局及部門工作，負責一般行政支援、文書職務和提供前線服務。所有符合有關入職條件，包括在本年度香港中學文憑考試取得所需學歷資格的香港特別行政區永久性居民，均可投考這個職位。具體入職要求已經上載於公務員事務局的網站。

申請人必須在香港中學文憑考試五科取得第2級或同等或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；或在香港中學會考五科取得第2級／E級或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷。須通過技能測驗，才會獲邀參加遴選面試。技能測驗包括中文及英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗。申請人亦須參加《基本法及香港國安法》筆試。申請人必須在上述筆試中取得及格成績方會獲考慮聘用。

除了可透過公務員事務局網站遞交申請，亦可將申請書郵寄到公務員事務局一般職系處。截止申請日期是8月11日，由於網上系統在臨近截止申請日期可能會非常繁忙，申請人宜盡早遞交申請。