政府工｜警務處招聘社區聯絡助理　包括印尼語或烏爾都語　月薪15665元(附連結)

近年來，政府工作的穩定性和前景吸引了不少人應聘。香港警務處目前正招聘警察社區聯絡助理(烏爾都語)及(印尼語)，兩者的起薪點均為每月15,665元。《am730》整理了有關職位的薪資、職責、入職條件、學歷要求及申請方法等詳細資訊，供大家參考。

職位簡介及職責 兩職位的主要職責包括： 與非華裔社群人士接觸和保持聯繫，並就這些社群關注的事項和服務需要向警民關係主任提供意見； 與非華裔社群溝通，並與相關部門和機構聯絡，以促進和協助警民溝通； 在非行動性質的警隊活動、宣傳活動和社區活動舉行期間，促進警方與參與活動的非華裔社群的聯繫； 以申請人精通的非華裔語言，協助製作警察防止罪案或宣傳資料；以及 在非華裔社群參與的少年警訊活動中，協助統籌和聯絡工作，以及負責任何其他委派的工作。 註：根據需要，須在正常工作時間外的任何日子(包括星期六、星期日及公眾假期)工作；以及在戶外工作，並在各警區執行外展職務。

薪酬及入職條件 警察社區聯絡助理(烏爾都語)及(印尼語)的薪酬均為每月15,665港元。申請人須已完成中五課程或具備同等學歷，並能以中文或英文有效溝通(書寫和口語)。應聘烏爾都語者需能流利使用及書寫烏爾都語；應聘印尼語者則需流利使用及書寫印尼語。如果申請人能流利講廣東話，或具備與社區或青少年建立關係、聯絡或籌辦活動的相關經驗，將獲優先考慮。 注意事項 申請人須在申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]的「專業資格」部分填寫其精通的語言，並在「截至目前為止的全部就業詳情」部分詳列其與社區或青少年建立關係網絡、聯絡或籌辦活動的相關工作經驗。申請人如未能在申請書上提供足夠資料，其申請將不獲考慮。

申請人須通過語文測試。 申請方法 申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向各區民政事務處或勞工處就業中心索取，或從公務員事務局網站下載。新版本的申請書自2023年7月26日起生效，申請人如投考該日期後的職位，必須使用此版本。

申請人需在申請書上詳細列明學歷、技能及相關工作經驗。已填妥的申請書及所需文件（學歷證明和工作經驗證明）須於2024年12月12日或之前郵寄至指定地址，並在信封上註明職位名稱。網上申請者需在2024年12月19日或之前郵寄證明文件，並在信封及文件上註明網上申請編號。獲錄者將按非公務員合約條款聘任一年。 聯絡地址及 截止申請日期 聯絡地址為「香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組」，截止申請日期為2024年12月12日或之前(郵寄申請)；2024年12月19日或之前(網上申請證明文件)。詳請可參考公務員事務局政府職位空缺網頁，或可按此登入。