政府工2023｜全年招聘入境事務助理員　毋須大學畢業　起薪點高達24,380元　(附入職條件及申請方法)

今年入境事務處未有跟隨其他紀律部隊調整入職要求，但全年招聘的入境事務助理員，起薪點高達24,380元，仍然吸引多人投考。入境事務助理員主要職責為執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等工作。有關入境事務助理員的入職條件及福利，可參閱以下內文。
入職條件
申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。該職位的最低學歷要求是在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績；或在香港中學會考五科考獲第2級E級或以上成績，或具同等學歷。除學歷要求外，考生亦需要達到指定兩種語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會的中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，並能操廣東話和英語。
與其他紀律部隊的入職要求一樣，考生需要在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，即20題中答對10題或以上。如申請人在申請職位時仍未曾參加相關測試或未曾考獲及格成績，署方仍會接受申請，但考生被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。
最終獲聘任的考生須在入境事務學院接受為期十五星期的留宿入職訓練，進行一系列實務訓練以應付日後的前線工作。
體能測試
投考入境事務助理員需要通過五項體能測試項目。當中包括一分鐘仰臥起坐、一分鐘蹲撐立、4乘10米來回短跑、立定跳遠及800米跑。有別於其他紀律部隊，入境處的體能測驗計分法並無男女考生之分，一律使用統一的計算方法和準則。1分為最低分，5分最高，0分被視為不合格。考生須在每個體能項目中，獲得最少取得1分及在總成績最少取得15分，方可通過體能測驗，然後進入同日舉行的小組討論，最後甄選面試。
第一關：仰臥起坐
測試時限為一分鐘。開始前考生會臥在軟墊上，雙腳勾在木架的最下格。雙膝屈曲成90至120度，雙手交疊放在胸前，手指緊貼鎖骨，手肘緊貼身體。然後提起上半身，直到雙手手肘觸及大腿，再把身體下降至整塊肩胛骨觸到軟墊，方計計算為一次正確動作。考生要在一分鐘限時內，最少做到17次正確及完整動作才算一分，次數越多越高分。
第二關：蹲撐立
測試時限為一分鐘。開始前考生需站在軟墊前，然後盡量蹲下，雙手按在軟墊上，雙臂保持撐直，雙腿同時往後撐，成俯臥撐的姿勢，即是肩膊、腰和膝蓋要成一直線。之後收回雙腿還原屈膝蹲下姿勢，接著站回立正姿勢。考生要在一分鐘限時內，最少做到18次正確動作才計一分，次數越多越高分。
第三關：40米來回短跑
測試開始前，考生需站在起跑線後，聽到起跑指令時，考生要跑向對面的終點線，把終點線上的羽毛球拾起，再轉身跑回起跑線後放下羽毛球，然後再跑向終點線拾起剩下的羽毛球，最後跑回起跑線衝線。考生最慢要在12.3秒內完成，方計算為一分，成績以完成時間計算，跑得越快越高分。
第四關：立定跳遠
考生需站在軟墊的起跳線前，之後雙腳同時向前起跳，盡量跳到最遠的位置。雙腳落地後要保持立正姿勢，靜候監考員量度 。成績會以起跳線與考生落地點的最短距離來計算。考生最少要跳到144.5厘米，方得一分。
第五關：800米跑
考生需在起跑線準備，聽到起跑指示時開始，以最快速度完成800米路程。完成時間越短，得分越高。考生最慢要在5分08內完成，方得一分
體能測試計分表
薪酬福利
入境事務助理員的起薪點高達24,380元，頂薪為34,230元。，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。有意申請之人士，可向各區民政諮詢中心或勞工處索取申請表格，表格亦可從公務員事務局互聯網站下載。