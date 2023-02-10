政府建議中大醫院順延5年還貸款 盧寵茂：公共醫療服務代替利息屬「三贏」

中大醫院原定下月開始償還政府貸款，不過疫情對醫院財政構成負面影響，醫務衛生局向立法會建議，將中大醫院原定的還款安排順延5年。立法會一個委員會討論有關建議。醫務衛生局長盧寵茂表示，經獨立財政顧問報告指出，若將還款期順延5年，中大醫院2023年起現金流維持正值，到2027年起將會錄得盈餘，有信心可償還貸款，有議員質疑時間太長，中大醫院說要收支平衡需時數年，政府則說期間利息會以提供公共醫療服務代替，形容是「三贏」。



政府建議，中大醫院順延還款期產生的應收利息，會由中大醫院於15年期間提供公共醫療服務取代支付。盧寵茂表示，為監察中大醫院的財政和營運情況，政府會考慮委任董事加入中大醫院管理局；要求每年向政府匯報業務計劃和財政狀況，以及在中大醫院未能履行服務責任下，由中大校方為醫院賠償。

梁美芬質疑順延五年太長

但亦有議員質疑建議。經民聯立法會議員梁美芬認為順延5年還款太長，建議壓縮至2年，她又指對中大校方管理層有顧慮，希望有中大醫院負責人直接與委員會溝通，並每年檢討一次。民建聯立法會議員梁熙認為，院方為公營醫療服務提供23張病床數量太少，期望中大醫院可以承擔類似白內障手術等輪候期較長的項目。

實政圓桌立法會議員田北辰關注，中大醫院於15年間提供公共醫療服務取代支付利息，政府會否逐年跟進中大醫院提供的服務。民建聯立法會議員梁熙認為，院方為公營醫療服務提供23張病床數量太少，期望中大醫院可以承擔類似白內障手術等輪候期較長的項目。