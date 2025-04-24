政府建議修例 小杯裝啫喱不得含蒟蒻

食安中心發言人今日(24日)表示，在檢視食用含蒟蒻成分的果凍產品可能帶來的哽噎風險、主要經濟體對此類產品的規管做法，以及風險評估後，建議修訂《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》(第132W章)。修訂建議包括兩項，一是規定若小杯裝果凍產品的高度或寬度為45毫米或以下，不得含有蒟蒻成分。二是要求所有預先包裝並含蒟蒻成分的果凍產品的外包裝，須以中英文標示預防哽噎風險的警告字句：「注意：勿一口吞食，長者及兒童需在監護下食用。」

中心發言人表示，雖然食品法典委員會認為蒟蒻是一種安全的食物添加劑，但由於小杯裝蒟蒻果凍的獨特產品設計及其結實質地，如食用方法不當可能增加哽噎風險，尤其是對兒童和長者而言。政府一直透過不同渠道推廣預防食物哽噎的健康教育信息，包括避免直接吸食小杯裝蒟蒻果凍。

