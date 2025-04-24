政府建議修例 小杯裝啫喱不得含蒟蒻

食安中心建議修訂《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》，加強對蒟蒻果凍的規管。修訂建議包括高度或寬度為45毫米或以下小杯裝果凍產品，不得含有蒟蒻成分。
食安中心發言人今日(24日)表示，在檢視食用含蒟蒻成分的果凍產品可能帶來的哽噎風險、主要經濟體對此類產品的規管做法，以及風險評估後，建議修訂《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》(第132W章)。修訂建議包括兩項，一是規定若小杯裝果凍產品的高度或寬度為45毫米或以下，不得含有蒟蒻成分。二是要求所有預先包裝並含蒟蒻成分的果凍產品的外包裝，須以中英文標示預防哽噎風險的警告字句：「注意：勿一口吞食，長者及兒童需在監護下食用。」
中心發言人表示，雖然食品法典委員會認為蒟蒻是一種安全的食物添加劑，但由於小杯裝蒟蒻果凍的獨特產品設計及其結實質地，如食用方法不當可能增加哽噎風險，尤其是對兒童和長者而言。政府一直透過不同渠道推廣預防食物哽噎的健康教育信息，包括避免直接吸食小杯裝蒟蒻果凍。
已發信建議學校停售小杯裝蒟蒻果凍
食安中心已就修訂建議諮詢食物安全專家委員會，以及透過業界會議和論壇諮詢相關業界。政府初步建議有關禁止銷售高度或寬度為45毫米或以下含蒟蒻的小杯果凍產品的修訂，將在修訂規例通過6個月後生效；而所有含蒟蒻成分果凍產品的標籤要求則在修訂規例通過12個月後實施。此外，食安中心已聯同教育局向學校發信，建議學校的小賣部和食堂等停止出售或提供高度或寬度為45毫米或以下的小杯裝蒟蒻果凍。
食安中心已設立專題網頁，並已上載相關規管建議，歡迎市民和業界於6月8日或之前提出意見。