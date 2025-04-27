政府成立建造業創新及科技基金 至今年初批出約16.8億元資助約1330公司

為支援業界廣泛採用創新建築方法及科技，以促進生產力、提高建造質素、改善工地安全，政府2018年成立建造業創新及科技基金，並先後注資共22億元，支援業界廣泛採用創新建築方法及科技，促進生產力、提高建造質素、改善工地安全和提升環保效益。截至今年三月底批出約16.8億元資助，惠及約1,330間公司，其中約六成是中小企。

建造業議會執行總監鄭定寕表示，有兩大範疇較受申請者歡迎，其一是建築信息模擬（BIM），另一為創新建築科技（ACT），包括購置機械、租用機械、工具、數碼軟件等。基金近年亦推出應用安全智慧工地系統的資助計劃，方便業界因應不同施工環境，選擇和應用最適合的創新科技，提升工地安全。