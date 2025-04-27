政府成立建造業創新及科技基金 至今年初批出約16.8億元資助約1330公司

為支援業界廣泛採用創新建築方法及科技，以促進生產力、提高建造質素、改善工地安全，政府2018年成立建造業創新及科技基金，並先後注資共22億元，支援業界廣泛採用創新建築方法及科技，促進生產力、提高建造質素、改善工地安全和提升環保效益。截至今年三月底批出約16.8億元資助，惠及約1,330間公司，其中約六成是中小企。
建造業議會執行總監鄭定寕表示，有兩大範疇較受申請者歡迎，其一是建築信息模擬（BIM），另一為創新建築科技（ACT），包括購置機械、租用機械、工具、數碼軟件等。基金近年亦推出應用安全智慧工地系統的資助計劃，方便業界因應不同施工環境，選擇和應用最適合的創新科技，提升工地安全。
有工程設備公司早前購置了一台燒焊機械人，主要應用於接駁地基樁柱，除有助改善工友安全，也可提升接駁速度，加快建築時間。項目經理黎子健指，傳統做法下燒焊師傅須近距離進行燒焊工作；應用燒焊機械人可以讓操作員無線遙距方式控制，跟工件保持距離，避免接觸強光，還可減少吸入燒焊時產生的氣體，對員工身體及整體工地安全均提升很多。
隨著建造業高齡化，黎子健相信應用機械人是行業出路。他指，現時燒焊師傅一般都年紀較大，加上很少年輕一代入行，所以很多公司都希望在工地應用燒焊機械人或切割機械人，解決招聘困難。除燒焊機械人，其任職公司還購置了油漆機械人、運輸機械人和切割機械人。購置這四台機械人，合共獲得建造業創新及科技基金330多萬元資助。黎子健表示，本地研發的產品可獲基金最多八成資助，外地研發的產品也有七成資助，相信有助一些公司購置新的創科產品，讓業界大大提升安全、環保和效率。