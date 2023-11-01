政府批准馬會增加境外賽馬博彩活動　料增2.79億元稅收

政府批准馬會增加境外賽馬博彩活動，將每年在本地賽馬日同步聯播境外賽事的上限，由10場增加至25場，以及將每個在非本地賽馬日同步聯播境外賽事的賽事上限，由9場增加至12場。馬會估計可每年帶來額外共約2.79億元博彩稅，承諾按照一貫做法，把產生的部分收入用於資助各項慈善計劃。

馬會由2021年起獲准將每年同步聯播日的數目由23個增加至37個，亦獲准在歇暑期間舉行該等同步聯播日，而同步聯播賽事的本地投注總額由2018/19賽 馬季度的44.31億元增加至2022/23賽馬季度的102.4億元，相對增幅更大，達到131%。