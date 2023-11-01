政府批准馬會增加境外賽馬博彩活動　料增2.79億元稅收

政府批准馬會增加境外賽馬博彩活動，將每年在本地賽馬日同步聯播境外賽事的上限，由10場增加至25場，以及將每個在非本地賽馬日同步聯播境外賽事的賽事上限，由9場增加至12場。馬會估計可每年帶來額外共約2.79億元博彩稅，承諾按照一貫做法，把產生的部分收入用於資助各項慈善計劃。
馬會由2021年起獲准將每年同步聯播日的數目由23個增加至37個，亦獲准在歇暑期間舉行該等同步聯播日，而同步聯播賽事的本地投注總額由2018/19賽 馬季度的44.31億元增加至2022/23賽馬季度的102.4億元，相對增幅更大，達到131%。
馬會不認為會加劇青年博彩情況
政府強調奉行不鼓勵賭博的政策，然而社會對賭博有殷切且持續的需求，如果不予規管，可能導致非法賭博活動。因此政府採用三管齊下的方法，即規管獲准進行的賭博活動、針對非法賭博採取執法行動，以及推行旨在遏止賭風和緩減賭癮的措施。政府又認為措施有助加強馬會在國際賽馬方面的領導角色，以及提升馬會作為全球匯合彩池樞紐的地位。而維持馬會在國際賽馬產業的地位可被視為配合政府「說好香港故事」的目標。
對於措施或使青年參與博彩情況更加嚴重的問題，馬會認為同步聯播賽事的投注者多數是資深馬迷，並指出下注境外賽事的投注戶口持有人當中，80%為40歲或以上。馬會不預期新增更多同步聯播賽馬博彩機會，將促使業餘的年輕投注者下注。