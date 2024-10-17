政府持續推進改革 有利創科醫療領域發展

特首李家超任內第三份施政報告正式出爐，以「齊改革、同發展；惠民生、建未來」為主題，為香港的未來發展擘畫清晰藍圖。讓人鼓舞的是，施政報告中對生物科技和醫療領域的著墨不少，尤其在「因地制宜發展新質生產力」的章節中，提出促進香港發展成為「國際醫療創新樞紐」的方向，以及承諾加大創科產業投資、設立百億「創科產業引導基金」等具體政策，毫無疑問為業界打下強心針，堅定在香港發展生物醫藥的信心。

香港本身就具備成為國際醫療創新樞紐的條件，在一國兩制的優勢下，香港背靠祖國、聯通世界，擁有多間國際知名的大學及一流醫院、高質素的醫療人才，這些成為香港獨特且無可否認的優勢。如今加上政府政策積極配合，包括致力改革藥械審批制度，特別是擴展「1+」審批機制至所有新藥，以及在2025年第一季為「1+」新藥註冊申請提供會面諮詢服務，這無疑將提升申請處理效率，進一步加強生物醫藥技術研發轉化，並支持先進生物醫藥技術在香港的研發、臨床試驗及應用。這將大大提升香港在生物醫藥領域的國際競爭力，也與阿斯利康的全球戰略佈局契合。

在既有的醫療優勢上，特區政府繼續精益求精，銳意深化醫療體系改革，並全方位推進基層醫療發展。其中針對常見癌症以風險為本逐步制訂篩查計劃，包括乳癌篩查、研究人工智能協助肺癌篩查，以及推行乙型肝炎篩查以防治肝癌，這些措施鼓舞人心，反映了醫務衞生局的改革決心。