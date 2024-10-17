政府持續推進改革 有利創科醫療領域發展

特首李家超任內第三份施政報告正式出爐，以「齊改革、同發展；惠民生、建未來」為主題，為香港的未來發展擘畫清晰藍圖。讓人鼓舞的是，施政報告中對生物科技和醫療領域的著墨不少，尤其在「因地制宜發展新質生產力」的章節中，提出促進香港發展成為「國際醫療創新樞紐」的方向，以及承諾加大創科產業投資、設立百億「創科產業引導基金」等具體政策，毫無疑問為業界打下強心針，堅定在香港發展生物醫藥的信心。
香港本身就具備成為國際醫療創新樞紐的條件，在一國兩制的優勢下，香港背靠祖國、聯通世界，擁有多間國際知名的大學及一流醫院、高質素的醫療人才，這些成為香港獨特且無可否認的優勢。如今加上政府政策積極配合，包括致力改革藥械審批制度，特別是擴展「1+」審批機制至所有新藥，以及在2025年第一季為「1+」新藥註冊申請提供會面諮詢服務，這無疑將提升申請處理效率，進一步加強生物醫藥技術研發轉化，並支持先進生物醫藥技術在香港的研發、臨床試驗及應用。這將大大提升香港在生物醫藥領域的國際競爭力，也與阿斯利康的全球戰略佈局契合。
在既有的醫療優勢上，特區政府繼續精益求精，銳意深化醫療體系改革，並全方位推進基層醫療發展。其中針對常見癌症以風險為本逐步制訂篩查計劃，包括乳癌篩查、研究人工智能協助肺癌篩查，以及推行乙型肝炎篩查以防治肝癌，這些措施鼓舞人心，反映了醫務衞生局的改革決心。
施政報告繼續強調企業與人才的重要性。然而，生態圈打造得是否成熟，素來都是企業決定是否進駐一地的重要因素。施政報告中提及設立百億「創科產業引導基金」，有效吸引市場資金投入生命健康科技等策略性新興產業，有助於構建更完善的創科產業生態圈，為國際企業、初創企業提供更穩健的發展環境，這絕對是創新科技及工業局的德政。阿斯利康素來高度重視香港市場，並持續在香港投放資源。目前籌備得如火如荼的孵化培育平台 iCampus 就是一例，其致力於協助海內外初創企業拓展業務，提供投資孵化服務，為香港醫療創科建立創新生態系統。同時，我們也持續投入研發，並在香港開展多項臨床試驗，為香港的醫療創新貢獻力量。
阿斯利康與香港不同機構的合作成果豐碩，包括與兩間大學的醫學院在癌症研究方面開展深入的科研合作，共同推動醫療技術的進步。此外，我們也積極培養香港的生物科技人才，提供實習機會，贊助學術會議，為香港生物科技的長遠發展奠定人才基礎，積極配合政府打造國際高端人才集聚高地的願景。
阿斯利康一向大力投資於腫瘤科、罕見病及糖尿病、呼吸和公共衛生產品等的研發，同時也積極探索細胞治療的發展，從而惠及更大範圍的患者。新一份施政報告的新猷不斷，有望營造三贏局面——病人能獲得最先進有效的治療，科研製藥公司能展現技術和研發能力，讓香港成為醫藥創新中心。
作為特區政府引進重點企業辦公室的夥伴，阿斯利康未來將繼續深化與特區政府各部門及醫院管理局的溝通合作，共同打造香港作為生命科技醫藥的研發高地，更快引入創新治療服務患者，發展行業吸引並培養人才，同時將持續加大在香港的研發投入，拓展合作夥伴網絡。今次施政報告突出了特區政府的清晰目標、創新求變和大力支持發展新質生產力產業，與我們對創新的無盡追求一樣，加上生物科技界不同持份者的共同努力下，香港要成為國際醫療創新樞紐，可望亦可及。