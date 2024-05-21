政府指牙管會批港大牙醫課程存結構性問題　強調牙科生畢業前實習不可行

立法會現正審議牙醫註冊修訂條例草案，最快明年起畢業的本地牙科生，需要在畢業後實習一年，相關法案委員會持續有委員和公聽會參與者就實習安排爭議。政府表示，香港牙醫管理委員會去年反映港大牙醫學士課程的臨床訓練，存在結構性問題，並指課程畢業生臨床經驗不足的情況未有改善。當局指，擬議的一年實習安排旨在提升本地牙科畢業生的臨床經驗，回應牙管會評審課程時，多次指出畢業生臨床經驗嚴重不足的顧慮。

政府今日(21日)主動回應法案委員會個別委員和公聽會出席人士的關注指，牙管會近年評審港大牙醫學士課程時，發現牙醫學院在落實臨床訓練方面有明顯不足之處，使本地牙科畢業生進行牙科程序的臨床經驗差異極大，又指出學院未能證明所有畢業生均完成所有必修牙科程序之臨床練習宗數要求，以及紀錄顯示部分學生臨床經驗嚴重不足，甚至個別學生未曾進行過個別牙科程序。

牙管會去年向政府表示，認同有迫切需要展開實習安排，而港大同月亦支持落實建議，雙方及後與衞生署成立專責小組，商討具體落實細節。政府強調，牙科畢業生日後從事擬議的實習安排時，會按《草案》被視作註冊牙醫，安排絕非牙醫學士課程的延續，因此不可以在學期間的課餘工作取代，並稱要求學生應付本科課程期間以全職方式參與實習，實際上亦不可行。

盧寵茂：盡早落實實習始符公眾利益

醫務衞生局局長盧寵茂表示，留意到有個別議員計劃就實習安排提出修正案，認為當局建議盡快引入的實習安排，「除了攸關專業水平及香港牙醫行業聲譽，更重要是保障廣大市民的福祉。」他續指，盡早落實實習安排才是符合公眾利益且有急切性，強烈呼籲議員和業界支持，政府不論本地牙醫供求情況如何都願意承擔額外資源，為本地牙科畢業生安排實習崗位。