政府接納大三學生投考公務員　楊何蓓茵：入到嚟環境唔係某啲描繪咁

政府今年起，接受大學三年級或將升讀三年級的學生投考公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵今早(2日)在接受電台訪問時表示，當局不會為措施吸引多少學生應徵定下指標，亦不會降低投考公務員的能力要求。她透露，目前已有部份紀律部隊對計劃感興趣。

望招聘時間上做更好配對

她解釋，私人市場亦普遍會提早招聘學生，政府需與時並進，網羅合適的人才，希望時間上做更好的配對。而提早接受大學生投考，亦可讓他們提早裝備自己。不過，對於學生投考公務員的時間較私人市場長，楊何蓓茵則稱：「我唔會形容招聘程序係一個問題。」她強調政府讓30個職位共超過一萬個申請的所有投考人，均獲得基本考核的機會，較私人市場公開公平公正。