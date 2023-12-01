政府推中學3層應急機制應對學童自殺 校長可轉介高危者睇精神科

鑑於近期學生自殺個案呈現上升趨勢，醫務衞生局、教育局和社會福利署跨部門合作，今日（12月1日）至明年1月期間在全港中學推行以學校為本的3層應急機制，與學校、家長和社會各持份者攜手合作，協助學校及早識別有較高自殺風險的學生，盡快為他們提供適切支援。教育局已向全港中學發出信函，通知機制詳情及密切檢視運作情況。

及早識別優先照顧高風險學生

第一層是協助學校及早識別有較高自殺風險或有精神健康需要的學生，務求優先為他們提供及時和適當的介入。學校應透過校內的跨專業團隊共同檢視校內有精神健康需要的學生的情況，優先照顧和輔導有較高自殺風險的學生，為他們提供適時的協助及尋求專業的輔導或治療服務。