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2023-12-01 17:47:18

政府推中學3層應急機制應對學童自殺 校長可轉介高危者睇精神科

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政府推中學3層應急機制應對學童自殺

政府推中學3層應急機制應對學童自殺

鑑於近期學生自殺個案呈現上升趨勢，醫務衞生局、教育局和社會福利署跨部門合作，今日（121日）至明年1月期間在全港中學推行以學校為本的3層應急機制，與學校、家長和社會各持份者攜手合作，協助學校及早識別有較高自殺風險的學生，盡快為他們提供適切支援。教育局已向全港中學發出信函，通知機制詳情及密切檢視運作情況。

及早識別優先照顧高風險學生

第一層是協助學校及早識別有較高自殺風險或有精神健康需要的學生，務求優先為他們提供及時和適當的介入。學校應透過校內的跨專業團隊共同檢視校內有精神健康需要的學生的情況，優先照顧和輔導有較高自殺風險的學生，為他們提供適時的協助及尋求專業的輔導或治療服務。

社署組織「校外支援網絡隊伍」

第二層是政府以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式，組織「校外支援網絡」，為學校在短期內增強「外援」。如學校人手不足以應付學生的需要，教育局會協助將個案轉介予社署統籌及安排的「校外支援網絡隊伍」跟進，該隊伍會盡快接觸有關學生及安排跟進服務，包括透過個人、小組或線上形式，提供評估、支援和輔導等應急介入服務，亦會因應個別學生的需要轉介其他服務。

醫管局設校長諮詢熱線

第三層是由校長轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫院管理局精神科服務。經分流及甄別後，如情況屬緊急，醫管局會優先處理。此外，醫管局會設立一條專為校長而設的電話諮詢熱線，提供專業意見。

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(連續兩星期出現5項或以上便可能患抑鬱症)
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