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2024-01-18 17:10:20

政府推出「門常開」新標誌　讓公眾更易辨識項目獲資助認可

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陳偉偉(左三)希望，新標誌可讓市民更容易得知項目獲政府支持及認可。(中新社)

陳偉偉(左三)希望，新標誌可讓市民更容易得知項目獲政府支持及認可。(中新社)

政府近期推出全新的「政府資助項目」標誌，圖案以政府總部「門常開」設計為基礎，希望市民更易辨識到有關項目獲政府資助或支持。負責設計的政府新聞處認為，新標誌象徵政府開明、開放和有活力，強調不是取代對外宣傳的「飛龍」標誌，過程亦不涉及額外公帑開支。

新的「政府資助計劃」標誌有5種顏色。(中新社) 陳偉偉指標誌由政府新聞處設計，並無額外開支。(政府新聞處) 日前舉行的Tatler XFEST Hong Kong記者會上，出席嘉賓舉起「政府資助計劃」標誌合照。(資料圖片) 深水埗社區客廳去年底舉行開幕禮時，已經印有「政府資助計劃」標誌。(資料圖片／蘇文傑攝) 新標誌設計以政府總部「門常開」為設計藍本。(資料圖片／蘇文傑攝)

半立體斜體設計呈現政府活力

多個獲政府資助或支持的項目，近月都會看見新的「政府資助項目」標誌。政府新聞處今日(18日)正式介紹新標誌，上半部分的圖案以政總「門常開」設計為藍本，象徵政府秉持開明及開放態度，積極與市民溝通，而整個標誌的半立體和斜體設計，就呈現了政府活力、積極回應市民不同需要。

新標誌現時設有紅、綠、藍、金和灰共5種顏色，下方文字亦會因應活動或項目性質，由「政府資助計劃」轉換成「政府美化計劃」、「政府改善計劃」、「政府扶貧計劃」等。政府新聞處長陳偉偉表示，希望新標誌可以讓市民更容易得知哪些項目獲政府支持及認可，冀凸顯到政府和社會各界合作，提升市民的幸福感和歸屬感。新標誌將會陸續出現在合適服務、活動和計劃的宣傳物品，如橫幅、背景板、海報、單張、網站、數碼材料及宣傳影片等。

不會取代對外宣傳「飛龍」

陳偉偉被問到新標誌會否避用某些顏色時指，因應政府資助項目類型眾多，故已提供紅、綠、藍3種顏色，供不同機構因應不同場合使用，又指標誌由政府新聞處設計，並無額外開支。他並指，港府2001年公布的「飛龍」標誌主要用於對外宣傳活動，以彰顯香港國際都會的形象，新標誌則是向市民表示項目獲資助或支持，是推薦市民參與的象徵，因此兩個標誌具不同用途，但不排除部分活動或會兩個標誌同時出現。

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政府新聞處下星期起至3月底會舉行巡迴展覽，分別到北角政府合署、香港中央圖書館和北區社區中心等地，向公眾介紹新標誌。另外，有意見認為政府就垃圾徵費的宣傳不足，陳偉偉指環保署已做了很多功夫，但承認宣傳和推廣「永遠可以做多啲」，希望之後會加強宣傳。

▼垃圾徵費—違規垃圾及罰款▼

垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖）
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