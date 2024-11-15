政府推算2028人力短缺18萬 熟練技術人員欠6萬最嚴重

本港多個行業人手持續短缺，政府去年展開新一輪人力推算，預計人力供求差額會由去年的5萬人，上升至2028年的18萬人，當中以屋宇及機電維修技工、飛機維修技術員和司機等「熟練技術人員」最嚴重，料屆時缺乏6萬至6.5萬人手。勞工及福利局長孫玉菡表示，本港勞動人口在疫情期間有下降趨勢，但香港是流動市場，市民出入境很自由、毋須交代離開原因，因此難以概括情況與移民潮是否有關。 勞福局去年開始新一輪人力推算，分析八大中心和9個關鍵產業共17個行業，涵蓋逾280萬名就業人數。報告指，2023年的人力供應和需求分別是350萬及355萬，5年後則會上升至分別356萬和375萬，即人力短缺會從5萬人大增至18萬人。數據同時顯示，去年35至44歲的勞動人口增加2萬人，當局相信這受惠於政府近年積極搶人才。



按職業組別2028年劃分人力供求差額

4年後經濟增長多少 本港仍明顯缺人 人口老化問題持續，本港現有50萬名在職人士已屆60歲，料未來5年他們將陸續退休和離開勞動市場，屆時年滿65歲人口佔總人口比例會增至28%。據政府推算分成的4個組別，2028年的屋宇及機電維修技工、飛機維修技術員和司機等「熟練技術人員」，將缺乏6萬至6.5萬人力；清潔工、酒店房務員等「非技術人員」亦估計欠4.4萬至4.9萬人手。 至於廚師、保安等「服務從業人員」和高端的「經理、主管及專業人員」，兩組分別欠4萬多和接近3萬人。針對不同產業，2028年國際創新科技中心和國際航空樞紐將各欠1.8萬至2.3萬人，建造業和城市運作亦分別欠約5萬人和約4萬人。

當局進行今次人力推算時，按現有經濟增長3.2%作估算、短缺18萬人；當本地生產總值每年增長達3.7%時，人力短缺將進一步增至22萬人，但不論經濟增長幅度如何，本港都明顯是缺人。同時，估算數字已經減去受人工智能發展和自動化的一至兩成影響，否則推算人數會更高。 孫玉菡表示，當然希望有更多人加入熟練技術人員行列，短期內或會依靠現有從業員延遲退休減緩短缺影響，惟坦言這只能是短期應對方法，「問題只係推遲出現」，續說當局擬推出的引入技術專才計劃，未來3年只會有1萬個配額，為2028年短缺數字的六分之一，希望平衡到本地就業優先。另外，他提到年輕人教育程度愈來愈高，不選擇技術人員工種乃理所當然，重申政府盼年輕人得到最好教育。

難言人力短缺情況與移民潮有關 被問到勞工人力短缺是否與港人近年移民潮有關，孫玉菡直言兩者難以掛勾，「好難就咁形容移民」，指大家可以自由出入境，離開的人本身都有種種原因，「佢離開香港你唔會問點解走」，當局會檢視人口出入數字有否淨增加。他指，面對人口老化勞動力無可避免一直會減少，勞動人口中位年齡也會上升，未來會繼續適度引入外來人才和勞工，以及由院校及培訓機構提供更多與市場需求匹配的培訓及技能提升課程。 勞福局明年底會就推算再作中期調整，2026年會再發布一次推算結果，孫玉菡稱重點並非人力推算數字是否準確，而是希望社會知悉未來人力需求的方向和趨勢。