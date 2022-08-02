政府推計劃減跨代貧窮　民建聯約見陳國基提建議

今屆政府成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，計劃協助2,000名弱勢社群初中學生擺脫跨代貧窮。民建聯今日(2日)向負責計劃的政務司長陳國基提出9項意見，包括加入儲蓄元素、支援家庭為本、建立正向主流價值觀和拓展大灣區脈絡等。

學員一年後將組舊生會

民建聯支持和肯定陳國基提出的計劃初步框架，相信參與學生能透過計劃獲得更多上流機會，累積社會資本和擺脫貧窮。民建聯引述陳國基稱，認同「建立正向主流價值觀」建議，指自己亦是基層出身，傳授正向思維有助令學員積極面對困難、把握機會上流。

陳國基強調，一年的計劃年期並不代表計劃一年後就結束，學員完成計劃後將組成「舊生會」，一眾舊生亦會回到計劃協助「新生」，形成一個互惠互助的人際網絡。

參與導師須嚴格篩選

民建聯並引述陳國基感謝提出的建議，會積極研究以及持續與民建聯交換意見。他又說，會嚴格篩選參加計劃的導師及安排就職簡介，好讓導師理解到計劃需花足夠時間指導陪伴學員，保證「師友配對」不走樣。他透露，初步接觸到的不少企業均提出「捐錢出人」，反應熱烈。

新成立的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」以「精準扶貧」為務，協助解決跨代貧窮問題。計劃將在社區和學校招募2,000名來自弱勢社群的初中學生，包含「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」3大元素。

計劃下，每名學員獲配對的一名義務友師，會與學員分享人生經驗，安排工作影子計劃等活動，並幫助學員培養正確理財觀念。民建聯昨派出多名立法會議員參與會面，包括身兼港區全國人大代表的陳勇、劉國勳、林琳、郭玲麗、顏汶羽和李世榮。