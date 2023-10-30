政府推電動公共交通議員促資助　田北辰：市民不會肯為電動巴付較貴車費｜施政報告2023

政府一直致力發展綠色運輸，《施政報告》提到明年上半年將制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，即逐步取代柴油巴士及石油氣的士。社會關注未來大趨勢會採用電動巴士還是氫能巴士，環境及生態局局長謝展寰今日(30日)在立法會環境事務委員會指出，兩款巴士各有優劣，巴士公司也要詳細比較哪一款的經濟模式較好，但長遠而言他們都同意推行新能源巴士的大方向。

田北辰憂電動巴減座位影響車費收入 去年《施政報告》提到，政府目標2027年年底前引入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士的目標。實政圓桌田北辰關注引入新能源巴士的進度，又稱電動巴士的電池會佔用一定座位數目，舉例稱12米的電動巴士座位數目僅得113個，比傳統柴油的少24個座位，加上續航力導致電動巴士只能調派往較短途路線，關注在巴士公司成本增加但收入減少的情況下，政府會否資助電動巴士與傳統巴士的車費收入差距，「市民唔會因為電巴就肯畀貴啲車費。」 自由黨航運交通界易志明亦指，現今所有公共交通均經營困難，而電動巴士和小巴的售價，比現有車輛分別貴四至五成和一倍至一倍半，引述有業界坦言「如果政府冇資助都幾難可以做得到」，關注政府日後會否資助營辦商買車。