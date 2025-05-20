政府推9旅遊熱點　開放舊油麻地警署發展「四山」遊　成本逾2000萬「應使要使」

政府推出9個旅遊熱點項目，包括開放舊油麻地警署、推出「紀律部隊先鋒巡禮」、發展「四山」旅遊和中環、九龍城特色社區深度遊等，目標今季至明年第四季內陸續推出。發展旅遊熱點工作組組長、政務司副司長卓永興表示，政府認為在創造新景點外，亦應塑造旅客「好想去，唔去會感覺若有所失」的景點，又稱除活化前紅磡鐵路貨運碼頭項目外，8個項目成本約2,000萬至3,000萬，強調項目如具經濟效益「應使要使」。

舊油麻地警署設復刻報案室

發展旅遊熱點工作組公布首階段推出的9個旅遊熱點項目，分別是開放舊油麻地警署、在中環和九龍城發展特色社區深度遊、在添馬公園設立紫花風鈴木園、發展「四山」旅遊、推出香港工業品牌旅遊與「紀律部隊先鋒巡禮」、在銅鑼灣維多利亞公園推出「維園市集」，以及活化前紅磡鐵路貨運碼頭，當中7個項目可在今年內推出，餘下兩個就最遲明年第四季推出。

舊油麻地警署在今年第四季，將會向旅客開放部分區域，包括復刻報案室、羈留倉、冷知識展示牆等，長遠更計劃把警隊博物館遷移到舊油麻地警署。兩個特色社區深度遊項目，就分別是以中環至半山自動扶手電梯系統為中軸，串連附近店舖和食肆等帶動周邊經濟，以及藉《九龍寨城光影之旅》電影場景展為出發點，吸引旅客在九龍城區內消費。