政府推9旅遊熱點　開放舊油麻地警署發展「四山」遊　成本逾2000萬「應使要使」

政府推出9個旅遊熱點項目，包括開放舊油麻地警署、推出「紀律部隊先鋒巡禮」、發展「四山」旅遊和中環、九龍城特色社區深度遊等，目標今季至明年第四季內陸續推出。發展旅遊熱點工作組組長、政務司副司長卓永興表示，政府認為在創造新景點外，亦應塑造旅客「好想去，唔去會感覺若有所失」的景點，又稱除活化前紅磡鐵路貨運碼頭項目外，8個項目成本約2,000萬至3,000萬，強調項目如具經濟效益「應使要使」。
舊油麻地警署設復刻報案室
發展旅遊熱點工作組公布首階段推出的9個旅遊熱點項目，分別是開放舊油麻地警署、在中環和九龍城發展特色社區深度遊、在添馬公園設立紫花風鈴木園、發展「四山」旅遊、推出香港工業品牌旅遊與「紀律部隊先鋒巡禮」、在銅鑼灣維多利亞公園推出「維園市集」，以及活化前紅磡鐵路貨運碼頭，當中7個項目可在今年內推出，餘下兩個就最遲明年第四季推出。
舊油麻地警署在今年第四季，將會向旅客開放部分區域，包括復刻報案室、羈留倉、冷知識展示牆等，長遠更計劃把警隊博物館遷移到舊油麻地警署。兩個特色社區深度遊項目，就分別是以中環至半山自動扶手電梯系統為中軸，串連附近店舖和食肆等帶動周邊經濟，以及藉《九龍寨城光影之旅》電影場景展為出發點，吸引旅客在九龍城區內消費。
「四山」山徑全屬簡單交通方便
工作組又參考電影《香港四徑大步走》，揀選4個山徑發展較親民的「四山」旅遊，包括太平山爐峰自然步道西高山段、鳳凰山昂坪自然步道彌勒山段、西貢海橋咀郊遊徑和大帽山扶輪公園至大帽山觀景台。「四山」路線均較容易和短途，且附近公共交通便利和旅遊設施較齊全，以及能承載較多遊人，當局將為山徑設施進行改善工程。至於工業品牌旅遊和參觀紀律部隊博物館的「紀律部隊先鋒巡禮」，就會以旅行團形式舉辦。
卓永興指出，隨著旅客旅遊模式轉變本港要推陳出新，鞏固「舊客」的同時亦要吸引「新客」，又說揀選的9個項目共通點是具有香港特色，有新意和新體驗。他指出，不會就項目吸引的旅客量訂立「硬指標」，但相信整體會帶來可觀的經濟效益。成本方面，他指撇除活化前紅磡鐵路貨運碼頭項目，其餘8個項目預料涉及2,000萬至3,000萬元開支，又認為項目如果有成果及具經濟效益便「應使要使」，部分開支需要額外撥款「有限錢」，亦有部分會動用現有資源。
項目體現無處不旅遊 日後將推出更多
工作組交代揀選旅遊熱點項目的考慮因素，包括要評估是否真的吸引和考慮旅客體驗，尤其是新旅遊常態和喜好是要地道、深入了解，其次是可行性和合規性，例如地點是否適合、參觀工業廠房是否符合租約等，成本效益亦需要考慮。被問到「四山」項目會否影響生態，卓永興認為增加生態旅遊景點可達致分散旅客作用，又相信旅客訪港郊遊後自然會找食肆用膳，文化體育及旅遊局局長羅淑佩就指，項目能為旅客提供更多選擇，從而吸引更多旅客訪港，「人氣來，財氣就來」。
卓永興相信，今次9個項目體現香港無處不旅遊特色，可迎合不同旅客喜好，政府會聯同旅遊業界進行市場推廣。工作組之後會監察9個項目的進度，並檢視之後可推出的項目，預告在本屆政府任期內會再有新項目。此外，卓永興指不要因為一、兩個畫面就覺得旅客來港不消費，認為有關旅客在連鎖快餐店過夜的報道有點誇大和放大。