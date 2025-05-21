政府推9「港味」旅遊熱點 開放舊油麻地警署 參觀本地品牌廠房 開支近3千萬 不設客量硬指標

為振興本港旅遊業，政府一直推銷「無處不旅遊」，務求令各區大街小巷成為旅客打卡熱點，更成立「發展旅遊熱點工作組」發掘新熱點。工作組昨公布9個旅遊熱點，包括開放舊油麻地警署、參觀工業品牌廠房的「香港工業品牌旅遊」、設立維園市集、發展「四山」旅遊等，各項目會在今季至明年第四季內陸續推出。領導工作組的政務司副司長卓永興表示，在創立新景點以外亦應整合現有旅遊資源，塑造旅客「唔去會覺得若有所失」的熱點，又稱成本約3,000萬元，但不會訂立旅客量「硬指標」，相信整體可帶來可觀經濟效益。 訪港旅客的旅遊模式近年有所轉變，發展旅遊熱點工作組昨公布9個旅遊熱點項目，包括開放深受「打卡」旅客歡迎的舊油麻地警署。落成超過100年的舊油麻地警署，是多部經典警匪電影和電視劇的取景地方，近年深受旅客歡迎，成為另類的打卡熱點。當局計劃今年第四季開始，開放警署地面層並設施復刻報案室、開放羈留倉及展示經典警匪片劇照與海報等，並邀請電影美術專業人士參與構思，長遠更期望把警隊博物館遷至油麻地，然後對外開放全間舊油麻地警署。

熱點均有新意「打卡」性高 工作組又提出開拓「香港製造」工業旅遊的「香港工業品牌旅遊」，安排旅客以旅行團形式預約參觀一些工業品牌，目前已落實的包括李錦記、奇華、八珍醬園和益力多。旅客除可參觀食品製作過程，亦可了解品牌歷史和購買特色手信，相關旅遊產品預計今年第三推出。 其餘7個旅遊熱點，包括分別在中環和九龍城發展特色社區深度遊、於金鐘添馬公園設立紫花風鈴木園、因應電影《香港四徑大步走》知名度而發展太平山、鳳凰山、大帽山、西貢海「四山」旅遊，以及由旅遊業界組團參觀紀律部隊博物館、在維多利亞公園推出市集，以及活化前紅磡鐵路貨運碼頭。 身兼發展旅遊熱點工作組組長的卓永興指出，新常態旅遊模式下，旅客愈來愈看重熱點有沒有香港特色和「港味」，政府認為在考慮創立新景點外，也應整合和串連一些現有旅遊資源並加以豐富，塑造成對旅客「好吸引、好想去，唔去會覺得若有所失」的旅遊熱點，公布的9個熱點均有香港特色、有新意或新體驗、「打卡」性高。



卓：旅客快餐店過夜報道誇大 除將活化的前紅磡鐵路貨運碼頭，8個項目涉及近3,000萬元開支，卓永興稱沒有就可吸引旅客量訂立「硬指標」，但相信整體會帶來可觀經濟效益。 他指，不同項目都可帶動消費，「唔通你真係帶樽水行一日，就去返原本出發嘅地方」，認為早前指旅客在連鎖快餐店過夜的報道有點誇大和放大，不要因一、兩個畫面就覺得旅客不消費。文化體育及旅遊局長羅淑佩就說，項目能為旅客提供更多選擇，從而吸引更多人訪港，「人氣來，財氣自然就來」。工作組在本屆政府任期內，將會再推出新項目。 業界支持開拓新熱點 旅發局總幹事程鼎一稱，會全力支持工作組倡議項目，又將負責美化和布置中環至半山扶手電梯。旅業會主席譚光舜就說，將針對熱點項目舉辦業界考察團和做好培訓，以專業優質服務迎接旅客。香港旅遊促進會支持政府開拓9個旅遊熱點，估計部分行程有望趕及今年暑假推出遊玩團或研學團產品，以及有助帶動景點當區經濟。