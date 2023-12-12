政府提優化「三鐵三路」方案　北都增建「兩鐵一路」　北港島綫2046年前無發展迫切性 (更新)

【16:30更新】政府今(12日)公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，提出優化「三鐵三路」方案，以及北部都會區東面增建「兩鐵一路」，至於10年前《鐵路發展策略2014》倡建的北港島線，政府說交椅洲人工島項目和北部都會區會改變香港居住和就業人口分布，因此北港島線在2046年前都沒有發展的迫切性。 中鐵綫擬 增東北荃灣、東北葵涌及荃景圍3中途站 運輸及物流局指，在北部都會區東面增建「兩鐵一路」，包括北環線東延線、新界東北線，以及北都公路新界北新市鎮；至於「三鐵三路」優化方案，包括在中鐵綫增設東北荃灣、東北葵涌，以及荃景圍3個中途站，並會在荃灣線西延至荃景園，令到中鐵線和荃灣線可接駁起來。

局方續指，另一個「三鐵三路」優化方案，政府會在沙田繞道的主隧道增設支路，連接城門隧道公路，令新界東北道路的使用者可直接往返荃灣；另一優化方案則會在將軍澳油塘隧道，政府說為增加將油隧道與港島東和九龍東的連接，會在油塘出口增加一條連接路，直接接駁觀塘繞路及東區海底隧道。

林世雄否認北港島綫「走數」 稱交椅洲北都改變人口分布 至於政府關注的將軍澳線南延線，由於明白到市民對延線在填海的關注，政府會盡用減少鐵路用地及露出海面的面積，同時政府計劃引入智慧綠色集體運輸系統，為缺乏空間和乘客量較低的地區提供交通接駁服務，初步提議在東九龍、啟德和和洪水橋/廈村建設相關系統。

政府說《籃圖》相信能夠滿足本港在2046年前的發展需要，又指《藍圖》中所規劃的鐵路和幹道完成後，本港鐵路網絡的總長度會由目前270公里，增加至約390公里，而主要幹道總長度就由目前260公里，增加至近380公里。 林世雄：暫未能準確估算造價 對於10年前提出設北港島綫，政府指交椅洲人工島和北部都會區，長遠將改變居住和就業人口分布，預料目前港島綫仍可應付需求，故2046年前都沒有發展北港島綫的迫切性。被問到是否走數，運輸及物流局局長林世雄否認，指規劃鐵路要審時度勢，要看人口規劃發展，認為北港島綫要在40年代後才有需要，是負責任做法。此外，《藍圖》亦建議南港島綫西段放棄採用重鐵。