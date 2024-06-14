政府搭台 業界演戲 李家超：香港是桃花源 要對外宣傳

全球都在尋找如何減少碳排放的技術，而氫能燃燒後只產生水蒸氣，不會排放二氧化碳或其他空氣污染物，或是一個有望幫助實現碳中和目標的技術。行政長官李家超昨出席互動交流會時透露，環境及生態局下周一將發表氫能發展策略。另外，交流會上亦有議員關注到，本港如何發展低空經濟等議題。 立法會昨舉辦行政長官互動交流答問會，主題為「發展新質生產力」及「弘揚中華文化 推動文旅融合」。歷時約一個半小時的答問會中，李家超與議員討論不同議題，前者包括醫藥科技、人才落戶及低空經濟；後者包括中醫旅遊、推廣深度遊旅行團等。

在發展新質生產力方面，李家超表示，香港具備很多優勢及空間推動新質生產力，如低空經濟、生物科學等。他透露，環境及生態局下周一將發表氫能發展策略，計劃今年內推出氫能洗街車；又會考慮引入氫能垃圾車及有軌電車，並增設加氫站及氫能發電設備。他指，氫氣是易燃氣體，當局會重點研究相關安全指引，亦可能要修改《氣體安全條例》。 逾4.7萬來港人才持外國護照 醫療衛生界林哲玄表示，生命科技是重要的新質生產力，本港有頂尖科研人才及學府，亦有醫療大數據，惟欠缺跨國藥物研發企業落戶，詢問如何吸引頂尖科研製藥公司及國際人才來港。

李家超指，過去一年半已逾4.7萬名外來人才持外國護照，有信心人數在兩年內會達5萬；政府會從資金、人才及土地等方面提供支援。 民建聯葛珮帆促請港府發展「低空經濟」。李家超表示，在香港發展低空經濟有難處，由於地方密集，很多高樓大廈，擔心無人機事故。他同意須控制航線及作試點，政府正研究措施。 選委界洪雯指香港國際金融中心定位離地，絕大多數國際金融機構以香港作平台，開展國際金融業務，但業務與本地沒有太大關連。關注會否調整國際金融中心定位，服務國際業務同時亦服務本地，推動本地新質生產力。

李家超回應指，作為國際金融中心一定是讓全世界資金自由流通，否則只能做地方金融中心；強調不會忘記扶持香港公司。

香港是「桃花源」但要對外宣傳 在討論推動文旅融合的環節上，李家超指，推動旅遊發展如演戲，政府負責搭台及寫劇本，由業界演好戲；政府推動政策創造人氣，業界將人氣變成財氣。他形容，香港是桃花源，但不能夠是隱世，要對外宣傳。 本身是註冊中醫師的陳永光提議中醫藥文化旅遊，李家超指，中醫是香港的優勢，可以讓旅客學習及感受中醫文化，配合雷生春等的歷史建築推廣。