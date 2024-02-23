政府撤回啟德建簡約公屋辦公室　何永賢：為免影響睦鄰關係

啟德興建簡約公屋選址爭議不斷，政府近日諮詢建議撥出位處啟德車站廣場中心的一幅黃金用地，予建築署作興建啟德簡約公屋項目辦公室，引起啟德居民高度關注，批評對未來社區形象及規劃有影響。房屋局副局長戴尚誠近日主動約見居民代表聽取意見，對於居民建議尋求替代方案，已表明承諾會積極考慮。
房屋局局長何永賢今日（23日）在社交平台宣布，因理解到居民一直對該幅用地很有期望，為免影響睦鄰關係，決定不再使用該用地作為臨時辦公室，並已於今日撤回有關用地的臨時用途申請。
位於車站廣場中心 AIRSIDE對開
地政總署2月8日發出諮詢文件，建議撥出約4,788平方米的政府土地以興建臨時房屋項目辦公室；年期由土地佔用日起至2025年12月25日，並限定建築物高度不得超逾兩層。用地位處啟德港鐵站出入口旁邊，屬於啟德車站廣場中心黃金位置，位處啟德地標AIRSIDE對開，毗鄰為休憩公園。
民建聯立法會議員李慧琼、九龍城區議員關浩洋表示，建議引起啟德居民高度關注。房屋局副局長戴尚誠周三晚（21日）連同建築署代表，聽取他們及居民代表的意見，形容會面氣氛非常良好。
居民認為有關用地位處車站廣場中心，對未來社區形象及規劃有影響，建議局方尋求替代方案。局方對建議及居民其他意見均持開放態度，並承諾會積極考慮並在短期內回應。