政府撤回啟德建簡約公屋辦公室　何永賢：為免影響睦鄰關係

啟德興建簡約公屋選址爭議不斷，政府近日諮詢建議撥出位處啟德車站廣場中心的一幅黃金用地，予建築署作興建啟德簡約公屋項目辦公室，引起啟德居民高度關注，批評對未來社區形象及規劃有影響。房屋局副局長戴尚誠近日主動約見居民代表聽取意見，對於居民建議尋求替代方案，已表明承諾會積極考慮。

房屋局局長何永賢今日（23日）在社交平台宣布，因理解到居民一直對該幅用地很有期望，為免影響睦鄰關係，決定不再使用該用地作為臨時辦公室，並已於今日撤回有關用地的臨時用途申請。