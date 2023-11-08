政府撥款200億元買60間社福物業　4年僅購入4間為目標6.6%

上屆政府提出動用200億元購置60個私人物業，供設立日間幼兒中心、長者鄰舍中心等逾130項社福設施，惟社會福利署至今只購入4個物業，即目標的6.6%，涉款約1.5億元。政府今日(8日)在立法會解釋，進度取決於市場上有否合適物業供應，包括要考慮處所有否合適無障礙通道、周邊設施是否協調等，又認為不宜就項目訂立關鍵績效指標(KPI)。 購4物業涉約1.5億元開支 政府2019年在《財政預算案》提出，撥款200億元予社署在3年內購買60個私人物業，用作營辦日間幼兒中心、長者日間護理中心、長者鄰舍中心和到校學前康復服務等福利設施，當時預計有約8.6萬人受惠，有關撥款動議翌年6月獲立法會財委會通過。不過，事隔3年社署僅從深水埗區、中西區、東區和觀塘區購入4個物業，用於設立家長或親屬資源中心及自閉症人士支援中心，以及提供到校學前康復服務，開支約1.5億元。

孫玉菡：不宜為項目設KPI 經民聯吳永嘉在立法會大會上關注，社署購置物業所需時間和能否簡化程序，勞工及福利局長孫玉菡表示，購置物業涉及較多事項要商討，經驗所得很難就每一個物業訂立確實處理時間，認為不宜就項目訂立KPI。 孫玉菡以購置幼兒中心為例，要求包括離地不得高於12米、周邊設施用途不能與幼兒有牴觸，如有娛樂場所或按摩院便不合適等，而合適的環境又未必符合消防和無障礙通道要求，因此購置過程需要經過數段磋商，但他希望能盡力用好該200億元，在樓市較淡靜時會盡量購置多些處所。