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2023-11-08 20:03:13

政府撥款200億元買60間社福物業　4年僅購入4間為目標6.6%

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政府早年撥款200億元擬購置60個私人物業，用作長者中心等社福設施。(資料圖片／林俊源攝)

政府早年撥款200億元擬購置60個私人物業，用作長者中心等社福設施。(資料圖片／林俊源攝)

上屆政府提出動用200億元購置60個私人物業，供設立日間幼兒中心、長者鄰舍中心等逾130項社福設施，惟社會福利署至今只購入4個物業，即目標的6.6%，涉款約1.5億元。政府今日(8日)在立法會解釋，進度取決於市場上有否合適物業供應，包括要考慮處所有否合適無障礙通道、周邊設施是否協調等，又認為不宜就項目訂立關鍵績效指標(KPI)。

購4物業涉約1.5億元開支

政府2019年在《財政預算案》提出，撥款200億元予社署在3年內購買60個私人物業，用作營辦日間幼兒中心、長者日間護理中心、長者鄰舍中心和到校學前康復服務等福利設施，當時預計有約8.6萬人受惠，有關撥款動議翌年6月獲立法會財委會通過。不過，事隔3年社署僅從深水埗區、中西區、東區和觀塘區購入4個物業，用於設立家長或親屬資源中心及自閉症人士支援中心，以及提供到校學前康復服務，開支約1.5億元。

孫玉菡表示，購置物業涉及較多事項要商討。(資料圖片／李睿哲攝) 吳永嘉關注社署購置物業程序能否簡化。(資料圖片／羅庸軒攝) 陸瀚民關注有關公帑會否「劃線」，把未用完的款項撥作其他社福用途。(資料圖片／李睿哲攝) 顏汶羽建議政府用撥款由購買改為租用地方。(資料圖片／羅庸軒攝) 江玉歡提出，是否政府「出手低」導致未能達標。(資料圖片／李睿哲攝)

孫玉菡：不宜為項目設KPI

經民聯吳永嘉在立法會大會上關注，社署購置物業所需時間和能否簡化程序，勞工及福利局長孫玉菡表示，購置物業涉及較多事項要商討，經驗所得很難就每一個物業訂立確實處理時間，認為不宜就項目訂立KPI。

孫玉菡以購置幼兒中心為例，要求包括離地不得高於12米、周邊設施用途不能與幼兒有牴觸，如有娛樂場所或按摩院便不合適等，而合適的環境又未必符合消防和無障礙通道要求，因此購置過程需要經過數段磋商，但他希望能盡力用好該200億元，在樓市較淡靜時會盡量購置多些處所。

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款項用途受限只能買物業

當局提到購置處所設有短、中、長期策略，經民聯陸瀚民相信用公帑買社福物業屬短期策略，質疑至今只買到4個物業與社福界需求不契合，問及政府會否為計劃「劃線」，把限期前未用完的資金撥作其他社福用途。民建聯顏汶羽亦建議政府用撥款改為租用地方，使社福設施選址有更多選擇。孫玉菡稱，有關款項設有清晰規限，即只能用作購置處所，強調要跟從當年財委會的授權運用撥款。

另外，選委界江玉歡提出，是否政府「出手低」導致未能達標，孫玉菡反駁稱只要在政府產業署釐訂的市價範圍下，政府都願意洽購物業，不覺得是「出手低」。

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