政府擬今年修例禁售大麻二酚CBD產品

政府計劃今年內提交修例，將「大麻二酚」CBD納入《危險藥物條例》，將CBD列為危險藥物，除非是處方藥物或獲得當局許可等，否則不得製造、售賣和管有CBD或CBD產品。

禁毒處向立法會提交文件，解釋法例生效後，除非是處方藥物或獲當局發許可證，否則會禁止CBD及含CBD產品的製造、進出口、售賣及管有等，並會在法例生效前讓業界有合理時間，例如三個月處置CBD產品。

當局表示，前線社工反映，市民對大麻和CBD感到混淆，部分青少年尤其渴望嘗試CBD產品，可能會使他們吸食大麻，因此當局要加強管制，對抗正興起的現象。此外，CBD產品生產過程中，亦有受到「四氫大麻酚」(THC)污染的風險，而THC目前是本港受管制的危險藥物，可引致上癮、產生幻覺等。當局認為有需要修例，將大麻、THC和CBD納入同一法例管制。

坊間CBD產品眾多

現時坊間不少商店都有出售含有CBD的產品。在尖沙咀一間店舖，有含CBD的精油、潤唇膏、護膚品等出售，產品聲稱有鎮靜、止痛、幫助入睡等作用。亦有餐廳標榜有CBD食物出售。有一直使用CBD產品紓緩濕疹的市民表示，擔心禁售後難以尋找替代產品；亦有市民認為，外國使用CBD產品已經很普遍，政府不應禁售，讓市民自行選擇。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示支持禁售，指CBD本身有消炎止痛、抗抑鬱的藥用價值，但必須要純度很高，不能含有雜質，而且CBD有機會影響血壓，亦可導致視力模糊，亦有可能引致上癮。他又表示，CBD長時間接觸空氣，亦有可能轉化為「四氫大麻酚」(THC)，可導致上癮，產生幻覺，影響心臟和呼吸系統等。