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2023-08-10 12:29:23

政府擬修例禁店舖用揚聲器叫賣　環保署﹕部分商戶屢勸不改

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政府擬修例禁店舖用揚聲器叫賣　環保署﹕部分商戶屢勸不改(資料圖片)

政府擬修例禁店舖用揚聲器叫賣　環保署﹕部分商戶屢勸不改(資料圖片)

環保署建議修訂《噪音管制條例》，禁止店舖或商販，於公眾地方或附近範圍使用揚聲器叫，並設立1萬元定額罰款機制環保署評估及噪音組首席環境保護主任李志坤在電台節目上指，近年留意到特別在店舖密集的黑點，有商戶透過預製聲帶重複播放錄音，而且愈播愈大聲，對居民造成十分嚴重的噪音問題。他舉例指曾到元朗黑點巡查，發現有老人院持續受揚聲器的叫賣聲滋擾，形容是「避無可避」。他表示即使署方用盡條例賦予的權力檢控，部分商戶仍然屢勸不改，所以推出修例加強檢控。

李志坤補充，環保署與警方及食環署採取聯合行動，署方的巡查次數由2017年逾600次，增加至2022年逾1,300多次，而過去數年共有逾170次與店舖叫賣有關的檢控，包括有屢次違規的店舖董事被成功定罪，但相關投訴數字沒有顯著下降，在去年接獲逾500宗投訴。他解釋部分店舖以短期租約出租，執法人員到場蒐證確認噪音滋擾後，部門須以法院傳票方式向涉嫌違例人士作出檢控，需時兩三個月，至到成功申請傳票，已找不到涉嫌違例的商店負責人，他認為定額罰款機制有助提高執法效率。

環保署承認條例有灰色地帶

修例將禁止在公眾地方使用揚聲器叫賣，李志坤指在商場內使用就不受規管，亦允許真人叫賣，但不能對附近居民造成滋擾。至於商戶播放宣傳歌曲是否屬於叫賣，他認同或有灰色地帶，希望在諮詢期內收集公眾意見，期望最快明年向立法會提交有關修訂條例草案，目標是在2025年初實施。

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