政府擬修例規管職工會　孫玉菡稱參與國際會議交流不受影響

政府建議修訂《職工會條例》，加強維護國家安全以及完善職工會規管制度。在立法會人力事務委員會，勞工及福利局局長孫玉菡表示，考慮修例有幾個重點，包括要切合本地職工會現況、一定要與《香港國安法》和《維護國家安全條例》相輔相成，保障僱員在《基本法》、《香港人權法案條例》和相關國際公約下享有的組織和參加工會的權利和自由，並要有助促進職工會的健康發展。

工聯會議員黃國關注正常工會活動會否受影響

工聯會議員黃國表示，工會可以參加國際勞工會議或舉辦兩岸四地活動，但未必知道相關勞工團體是否政治組織，關注正常工會活動會否受影響。孫玉菡說參與國際勞工組織會議或交流不會受影響，牽涉如果接收境外資金，與境外組織有聯結或成為幹事才會受到規範，但參與幾千人的國際會議，與其他人握手，並不受影響。