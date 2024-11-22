政府擬修例　加快處理樓宇滲水及冷氣機滴水

環境及生態局發言人指，樓宇滲水及冷氣機滴水等情況會對鄰里造成妨擾。為讓調查人員可盡快進入涉嫌構成妨擾源頭的單位，《條例草案》建議將沒有合理辯解而不遵從擬進入處所通知書訂為違法行為，同時延長可登門調查的時段，由現時上午7時至下午7時，至上午7時至下午10時，以配合市民的作息時間。

另外，《條例草案》亦會提高不遵守政府通知及或法庭命令在指定期限內減除妨擾的罰則，以確保衞生妨擾問題得以盡快解決。

對於大廈公用部分的蟲鼠問題，《條例草案》參照現時防止蚊子滋生的相關措施，建議向負責大廈管理的人士，如業主立案法團和物業管理公司發出通知書，由其盡快處理大廈公用部分的蟲鼠問題，避免進一步影響大廈其他單位。

賦權 食環署可獨立處理店鋪阻街情況

《條例草案》亦包括調整法庭可就蟲鼠滋生、雜物佔用公眾地方以致妨礙垃圾清掃、非法展示或張貼招貼或海報相關罪行判處的最高罰則，以確保罰則具足夠阻嚇力。同時，《條例草案》建議在《公眾衞生及市政條例》引入針對店鋪阻街的新條文，讓食環署可以獨立處理店鋪阻街情況，包括要求店鋪自行移走阻街物品，或在無人認領等情況下由該署移走，以及訂明移走物品後的處理機制。