政府擬修訂《保護海港條例》　0.8公頃內海濱工程可獲豁免

目前維港受條例保護，禁止填海。為免因日益增多的填海工程影響，令景觀受永久破壞。香港回歸前通過《保護海港條例》，旨在禁止在維港填海，法院其後亦確立《條例》對港填海的規限，即除非政府能證明填海工程有「凌駕性公眾需要」、而且無替代方案的前題下，才能填海。政府現建議修訂，改善海港的填海工程，且填海面積不超過0.8公頃，可由司長級官員批出豁免，不受條例限制。

工程年期不多於 3 年可豁免

政府向立法會提交文件表示，建議修訂《保護海港條例》。為加強「海港功能」的填海工程且填海面積不超過0.8公頃，以及「非永久性填海工程」若年期不多於3年和面積不超過3公頃，將可獲豁免受限於法例「不可填海」，按「簡化程序處理」。