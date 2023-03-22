政府擬修《保護海港條例》 建碼頭防波堤可豁免

發展局提交立法會的文件提出，就改善海港的填海工程，只要符合修例新增清單的16項類別，如海濱長廊、單車徑、觀景台、碼頭、避風塘、防波堤等，面積不多於法定上限，便可豁免現時法例的「不可填海推定」的原則。當局建議該法定上限為0.8公頃，並須由財政司長批出豁免。當局需變動清單，可以「先訂立、後審議」提交立法會通過。

現時在維港內填海受《保護海港條例》嚴格限制，不論永久或臨時填海均須有「凌駕性公眾需要」。發展局建議修例，旨在改善海港、上限0.8公頃的小規模填海，以及少於3公頃並在3年內完成工程的非永久性填海，經諮詢並獲財政司長批出豁免便可進行。政府下月展開為期約3個月的公眾參與活動，隨後敲定修例建議，明年上半年向立法會提交條例修訂草案。

改善海港上限0.8公頃 臨時填海3公頃

涉及海港內非永久性填海工程，若任何時期受影響的海港面積和年期不超過法定上限，同樣可由財政司長批出豁免再做工程。當局建議非永久性填海的可豁免的面積上限為3公頃，由工程開始影響海港至恢復原狀期限則最多3年。

其他海港填海工程則續受現行條例限制，即要證明工程有「凌駕性公眾需要」，才可推翻「不可填海推定」，且須具「有力和令人信報」的資料(簡稱CCM)。當局建議加入公眾參與環節，項目倡議人需刊登CCM並提供兩個月時間予公眾查閱和提交意見，並在其後5個月內將CCM連同所收到的公眾意見提交特首會同行政會議，以評估工程是否符合法定要求。

讓市民享受海濱 「合理地拆牆鬆綁」

發展局發言人指，今次修例旨在為加強海港功能、改善海濱暢達性和有助市民更好享受海濱「合理地拆牆鬆綁」；強調當局不會在海港內大規模填海造地作房屋、商業或工業發展。局方又提出多個海濱工程或可受惠於今次修例，包括堅尼地城新海旁建行人板道、活化九龍城汽車渡輪碼頭、重建啟德碼頭，以及改善灣仔會展外和銅鑼灣避風塘的海岸堤階等。

惟本土研究社成員陳劍青批評，當局修例是擴大行政機關權力，令原被法例禁止的行為可獲豁免，削弱法庭當時判決的效力，不尊重法庭判決。他同時擔心私人工程同樣受惠於豁免安排，私人發展商或會將海濱設施「私有化」，有違「還港於民」原則。