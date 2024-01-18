政府擬全港裝2千閉路電視加強保安 首選人流多高風險地點

閉路電視可作長時間監視，對加強保安、協助警方調查案件有一定幫助，但亦惹來侵犯私穩爭議，而日後在香港各區街頭將隨處可見！政務司副司長卓永興昨透露，為預防罪案，當局會在全港人流高及經警方評估有風險的地方，安裝2,000個閉路電視，年中首先裝600個，其餘將會在年底安裝。有區議員表示，安裝閉路電視有助提升治安，亦有助減少市民亂拋垃圾，協助垃圾徵費實施。另有區議員指，可參考西洋菜街「鏹水彈」事件，制定鏡頭角度、查閱權限。

卓永興在一個電台節目表示，早前成立的地區治理專組，優先工作是提升地區治安水平。為了預防罪案，會在人流多和警方評估過有風險的地方，年中先安裝600個閉路電視鏡頭，年底前再安裝多1,400個，候選地點有需要會轉換。卓永興又表示，不少人會關注私隱問題，但強調全球城市均有安裝閉路電視，香港的數目已是相對少，日後亦會檢視安裝後的效果。

事實上，運輸署、食環署等多個政府部門早已在街上安裝閉路電視。其中，康文署及房屋署的閉路電視分別有4,925及640部，前者用作人群管理及監察場地，後者作保安及監察高空擲物之用。而港府早年亦在多個地區分階段安裝約400支「智慧燈柱」，同樣設全景攝影機、光學或熱能雷達探測車輛速度，但引來市民對私隱的憂慮。