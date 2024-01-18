政府擬全港裝2千閉路電視加強保安 首選人流多高風險地點

閉路電視可作長時間監視，對加強保安、協助警方調查案件有一定幫助，但亦惹來侵犯私穩爭議，而日後在香港各區街頭將隨處可見！政務司副司長卓永興昨透露，為預防罪案，當局會在全港人流高及經警方評估有風險的地方，安裝2,000個閉路電視，年中首先裝600個，其餘將會在年底安裝。有區議員表示，安裝閉路電視有助提升治安，亦有助減少市民亂拋垃圾，協助垃圾徵費實施。另有區議員指，可參考西洋菜街「鏹水彈」事件，制定鏡頭角度、查閱權限。
卓永興在一個電台節目表示，早前成立的地區治理專組，優先工作是提升地區治安水平。為了預防罪案，會在人流多和警方評估過有風險的地方，年中先安裝600個閉路電視鏡頭，年底前再安裝多1,400個，候選地點有需要會轉換。卓永興又表示，不少人會關注私隱問題，但強調全球城市均有安裝閉路電視，香港的數目已是相對少，日後亦會檢視安裝後的效果。
事實上，運輸署、食環署等多個政府部門早已在街上安裝閉路電視。其中，康文署及房屋署的閉路電視分別有4,925及640部，前者用作人群管理及監察場地，後者作保安及監察高空擲物之用。而港府早年亦在多個地區分階段安裝約400支「智慧燈柱」，同樣設全景攝影機、光學或熱能雷達探測車輛速度，但引來市民對私隱的憂慮。
可參考「鏹水彈」事件
油尖旺區向來人流暢旺、貴價商品名店林立，而過去不時發生搶劫案，未來或成增設街道閉路電視的地點之一。油尖旺區議員葉傲冬表示，在公共地方設置閉路電視必然有助提升治安；如警方有案件發生時，都會借用私人店舖的閉路電視，街道都有閉路電視可方便搜證。
被問到如何釋除市民有關私隱的疑慮，葉傲冬認為閉路電視只要設在公眾地方，便不會有私隱問題。他相信當局會規範閉路電視的安裝和查閱；又指西洋菜街曾因「鏹水彈」事件而架設閉路電視系統，油尖旺區議會有就鏡頭角度、查閱權限作出商議，相信可作為參考。翻查資料，2008年12月起的半年內，旺角行人專用區發生多宗高空擲「鏹水彈」事件，釀約百人傷，油尖旺地區設施委員會在2009年決議斥資於該區大廈裝置多組俗稱「天眼」的閉路電視。
衛生黑點增至738個
卓永興昨亦在回覆立法會議員書面質詢時表示，政府自2022年開展「政府打擊衛生黑點計劃」，截至上月底，全港衛生黑點已由計劃開始時的663個增至738個，當中大埔區佔最多，達135個；另外油尖旺區增幅最大，由26個增至59個。
閉路電視亦會用作監察衛生黑點，如食環署自2018年6月起，開展網絡攝錄機試驗計劃，約有275個非法棄置垃圾地點已安裝網絡攝錄機打擊非法棄置垃圾。立法會保安事務委員會委員李梓敬指，安裝閉路電視是有效阻止罪行發生的做法，舉例指垃圾徵費生效在即，可預期亂拋垃圾的情況只會愈來愈嚴重，加強閉路電視監察範圍可有助減少市民亂拋垃圾，亦會對盜竊罪等其他的嚴重罪行有一定阻嚇力。
李梓敬認為，在較常有人棄置垃圾的衛生黑點，或者特別多罪案發生的地點都可以安裝更多閉路電視，相信在人多的地方應用會更加有效，又提醒監察範圍應覆蓋一些較陰暗的位置。
保安閉路電視與監察衛生有別
然而，有資訊科技背景的油尖旺區議員楊鎮華則指，每款閉路電視通常只能用作一個目的，例如「環保署捉非法傾倒廢料，閉路電視有AI偵測泥頭車係咪倒緊，同一個閉路電視就偵測唔到非法傾倒垃圾。」且該類攝錄機只會在人工智能成功偵測後開始錄像；至於保安用閉路電視則需長開和無法進行偵測，因此未必能夠直接用於打擊衛生黑點問題。
楊鎮華強調，現時未知閉路電視的類型，希望未來當局會與區議會講解相關事宜，相信閉路電視系統有助減少遊客區偷竊等小型罪案發生。