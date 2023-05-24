政府擬全面禁止管有電子煙　李夏茵：現吸食不違法屬控煙漏洞

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政府去年開始規管電子煙、加熱煙產品等另類吸煙產品，署理醫務衞生局局長李夏茵今日(24日)在立法會回應議員質詢時表示，自去年修例後至今已超過一年，市民已有一段合理時間處理之前已購入的另類吸煙產品，目前亦無法通過合法途徑取得有關產品，政府會檢視進一步加強和收緊規管，包括考慮全面禁止管有另類吸煙產品，減低市民吸煙習慣。

控煙酒辦巡查670次未見違例

就打擊電子煙售賣，李夏茵表示，控煙酒辦於收緊另類吸煙產品規管前，已掌握市面200個零售地點，在修例後已巡查約670次，未有發現違例情況。電子煙進口方面，控煙酒辦於2022至23年度接獲海關轉介934宗個案，合共發出131張傳票，當中41宗已經法院定罪，罰款介乎1,000至6,000元，另有254宗因未有足夠證據而未有檢控。控煙酒辦同時有派員在網上銷售，在上年度共移除逾670個社交平台或網上銷售點，未來亦將加強監察、跟進和與海關打擊，特別是網上跨境銷售。

李夏茵指，控煙酒辦現時有171名前線執法人員，去年共進行超過35,150次巡查、發出6,296宗定額罰款通知書。不過，她指執法人員執法時面對各種挑戰，如在市面截獲產品後要舉證屬「為商業目的」而管有，或無法追查收貨人文件等。