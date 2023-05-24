政府擬全面禁止管有電子煙　李夏茵：現吸食不違法屬控煙漏洞

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政府去年開始規管電子煙、加熱煙產品等另類吸煙產品，署理醫務衞生局局長李夏茵今日(24日)在立法會回應議員質詢時表示，自去年修例後至今已超過一年，市民已有一段合理時間處理之前已購入的另類吸煙產品，目前亦無法通過合法途徑取得有關產品，政府會檢視進一步加強和收緊規管，包括考慮全面禁止管有另類吸煙產品，減低市民吸煙習慣。
控煙酒辦巡查670次未見違例
就打擊電子煙售賣，李夏茵表示，控煙酒辦於收緊另類吸煙產品規管前，已掌握市面200個零售地點，在修例後已巡查約670次，未有發現違例情況。電子煙進口方面，控煙酒辦於2022至23年度接獲海關轉介934宗個案，合共發出131張傳票，當中41宗已經法院定罪，罰款介乎1,000至6,000元，另有254宗因未有足夠證據而未有檢控。控煙酒辦同時有派員在網上銷售，在上年度共移除逾670個社交平台或網上銷售點，未來亦將加強監察、跟進和與海關打擊，特別是網上跨境銷售。
李夏茵指，控煙酒辦現時有171名前線執法人員，去年共進行超過35,150次巡查、發出6,296宗定額罰款通知書。不過，她指執法人員執法時面對各種挑戰，如在市面截獲產品後要舉證屬「為商業目的」而管有，或無法追查收貨人文件等。
議員關注執法成效
選委界黎棟國批評，控煙酒辦平均每人每日僅發出1.23張告票，成本效益不成比例，又稱社交媒體違規出售另類吸煙產品的帖文「成行成市，隨手拈嚟」，而街頭亦隨處可見有人吸食電子煙，質疑政府為何仍稱「打擊工作取得成效」。勞工界郭偉强質疑，控煙酒辦為何巡查時未發現違例，卻收到由其他部門轉介逾500宗懷疑個案，新民黨李梓敬亦關注控煙酒辦曾否「放蛇」調查。
李夏茵回應稱，現行法例下市民在街上吸食電子煙並無違法，但認為在控煙策略上「確實係一個漏洞」，因此希望不止管制商業用途管有電子煙。她續說，由其他部門轉介的個案包括有人在街上宣傳可提供另類吸煙產品，而非直接出售，徵詢律政司意見後認為意見不足，另有部分店舖只會出售予熟客，因此未能搜集足夠證據，又指即使「放蛇」亦難以第一次便買到電子煙，衡量認為成本效率「唔係達到我哋想要」。
長遠煙草政策關注組促當局三思
長遠煙草政策關注組回應指，以電子煙等另類吸煙產品替代傳統香煙減低煙害是國際趨勢，希望局方規管電子煙前能三思。關注組表示，本港去年4月實施另類煙草產品禁令後，陸續有更多國家及地區宣布「規管」相關產品，現時有逾70個國家或地區讓相關產品合法進入市場。關注組強調，本港若進一步收緊禁令是違反國際趨勢，希望港府能密切關注國家及國際發展，日後在提出新政策或規例之前，必須基於事實、數據，和經過充分研究，並諮詢社會各界和吸煙人士的意見，同時促請政府勿再罔顧現實，盲從一個沒有考慮清楚的建議。