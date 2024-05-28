政府擬分3階段擴大性罪行定罪紀錄查核範圍 第4季率先涵蓋準自僱人士

保安局向立法會提交文件，建議按風險評估分三階段擴大查核機制的涵蓋範圍。局方建議，本年第四季先將查核機制範圍擴大至 涵蓋「準 」自僱人士，明年年底前將查核機制範圍擴大至所有志願工作者。待第一及第二階段運作暢順後，會將查核機制範圍擴 至最大以涵蓋所有現有僱員及自僱人士。
僱主自行評估風險 機制仍會屬自願性質
局方指，自僱人士往往較大機會在沒有直接監督的情況下與兒童或精神上無行為能力人士有單獨接觸，風險程度相對其他類別人 士較高。局方認為，由於僱主不熟悉或初次接觸擬新聘用的自僱人士，因此「 準 」自僱人士的風險會比已聘用的自僱人士的風 險較高。 文件指，查核機制擴大後，僱主便會同時涵蓋個人，包括聘用自僱導師的家長、精神上無行為能力人士的法定監護人、志願工作者的主管等。機制仍會屬自願性質，由僱主自行評估個別工作或活動的風險後決定是否有需要進行查核。
局方指，預期擴大查核範圍後合資格申請人數將大幅增加，警方會優化查核機制的電子系統設備，並建立網上申請平台，以電子方式處理查核申請。網上申請平台將由本年第四 季起推行，屆時公眾可透過網上平台遞交申請表格和相關文件、查詢申請處理進度、繳交申請費用。 警方亦計劃在全港6區 ，包括北角、油麻地、牛頭角、屯門、沙田及荃灣的6間指定警署增設24小時套取指紋服務，不受辦公時間限制，申請人可按其情況預約到以 上 任何7個地點進行指紋採樣。