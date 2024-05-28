政府擬分3階段擴大性罪行定罪紀錄查核範圍 第4季率先涵蓋準自僱人士

僱主自行評估風險 機制仍會屬自願性質

局方指，自僱人士往往較大機會在沒有直接監督的情況下與兒童或精神上無行為能力人士有單獨接觸，風險程度相對其他類別人 士較高。局方認為，由於僱主不熟悉或初次接觸擬新聘用的自僱人士，因此「 準 」自僱人士的風險會比已聘用的自僱人士的風 險較高。 文件指，查核機制擴大後，僱主便會同時涵蓋個人，包括聘用自僱導師的家長、精神上無行為能力人士的法定監護人、志願工作者的主管等。機制仍會屬自願性質，由僱主自行評估個別工作或活動的風險後決定是否有需要進行查核。