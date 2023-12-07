政府擬增引入海外護士途徑 強制護士持續接受護理教育

政府向立法會提交草案，計劃新設有限度註冊或登記，以及特別註冊或登記的方式，引入海外護士，他們來港執業無須通過任何考試，但需在海外取得相關資格。當局又建議強制護士持續接受護理教育，由護士管理局決定執行方式和內容。 當局指本港護士人手短缺的問題日益嚴重，截至2022年年底，全港有50,650 名註冊護士及15,842名登記護士(合共66,492名護士)。香港每千名人口有9.1 名護士，護士與人口比例落後於一些已發展國家，例如加拿大(截至2020年，每千名人口有10.1名護士)、法國(截至2020年，每千名人口有11.3名護士)和日本(截至2020年，每千名人口有12.1名護士)。

在2022至23年度，醫院管理局和衞生署分別錄得2,940宗和163宗護士流失個案，流失率為10.9%和11.4%，當中分別有2,455宗和89宗屬於非退休流失。此外，因應《2023年院舍法例(雜項修訂)條例》，以提升院舍的最低護士人手要求，預計現存院舍須自2028年起額外僱用約200名護士，並在勞工及褔利局局長日後指定的日期起額外僱用約280名護士。

擬增引入海外護士途徑 為解決護士人手不足問題，醫務衞生局建議參照在《醫生註冊條例》下另闢途徑以引入海外醫生的經驗，現建議在《護士註冊條例》下增設新途徑，以引入海外護士，分別是有限度註冊／登記護士，以及特別註冊／登記護士在香港執業。有限度註冊／登記護士，在海外取得相關資格後須有最少1年全職臨床經驗，護士管理局可按相關人員先前的臨床經驗，對其受聘為護士施加執業條件；特別註冊／登記護士則須有最少3年在診所或醫院工作的全職臨床經驗，執業範圍不受限制，一如正式註冊／登記護士。