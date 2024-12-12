政府擬引入智能投票箱 提醒選民確認選票是否填劃有誤

立法會換屆選舉明年舉行，政制及內地事務局今日（12日）向立法會提交文件，透露正計劃在合適的情況下在個別選舉／界別中引入「智能投票箱」，將配備選票檢測功能，協助選民確認其所填劃的選票是否有效，若選票被檢測出有可能屬無效選票，智能投票箱會提醒選民確認選票是否填劃有誤，以確保其在行使投票權時得到更大保障，有助減少問題和無效選票，令後續點票工作更為暢順。

選管會會視乎有關技術的開發和測試進度，並顧及效率提升、安全穩妥、私隱保障和公眾觀感等因素，考慮決定是否採用相關技術安排。即使選管會最終決定使用或部分使用有關技術安排，亦會確保選舉中的各項重要原則，包括投票保密性，不受影響。有關法例草擬工作已進入最後階段，當局擬於明年第一季內將《條例草案》提交立法會審議。

另外，局方文件亦建議從多方面簡化點票流程，以在不影響點票公正性和透明度的情況下加快點票速度及盡早公布選舉結果，當中賦權選管會使用點票機進行點票、優化點票程序、設中央點票站及降低小投票站選民人數的門檻等。

倡自動點票機擴至地區及功能界別選舉

文件提及，現行選舉法例已賦權選管會在立法會選舉委員會界別選舉的點票工作可使用自動點票機，惟條文並未延伸至功能界別選舉及地方選區選舉。現時有關界別／選區只能以傳統人手進行點票，當局建議加入條文，賦予彈性讓選管會可按實際情況考慮在有關界別／選區選舉中使用自動點票機進行點票。