政府擬改善三層應急機制 輔導教師協會︰不認同濫轉介 倡地區醫療單位先評估

新學期開學僅半個月已有3宗學童自殺個案；政府為有較高自殺風險的學生提供支援，在中學推出「三層應急機制」，但機制年底就結束。香港輔導教師協會主席何玉芬昨稱，機制有必要維持；就第二層求助較最緊急的第三層少，她認為不代表學校濫轉介，但倡第二層轉介個案至第三層，可由地區醫療單位的醫護評估，減輕政府醫療系統的負擔。

「三層應急機制」是指第一層由學校及早識別介入輔導，在第二層向校外包括社工及專業人士求助，以及第三級尋求精神科醫生作適切治療。行政長官李家超日前亦稱，三層應急機制有必要維持，但有改善空間；他引述目前求助數字，第三層的數字較第二層求助多；認為學校未必需要每次轉介醫管局。何玉芬昨在電台節目表示，雖然數字反映第二層機制求助數字比第三層少，但不代表學校「濫轉介」，希望政府不要只從數字解讀現象。她又指，「教育界不是醫護人員」，不能與醫生一樣判斷何謂最嚴重，但絕不會看到少許異動就轉介，而學校轉介是從學生人身安全及健康著想。