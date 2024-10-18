政府擬改善私營醫療市場 盧：醫療機構應各司其職

現時由衛生署和醫管局提供的基層醫療服務，日後將會轉交基層醫療署統籌。醫務衛生局長盧寵茂指，各醫療服務機構應各司其職，認為前年推出《基層醫療藍圖》後，是時候改革醫療體系分工，使職務繁重的衛生署更好發揮其疾病預防控制、健康促進和教育的角色，以及對藥物器械、私營醫療等監管工作。醫衛局副局長李夏茵稱，衛生署基層醫療服務當中，一些病人本身同樣為醫管局病人，若整個體系改革「提速提效」的話，病人便毋須再分別到兩個地方求醫。

倡私院訂指標如髖關節手術日數

施政報告同時提出提升私營醫療服務質素，包括探討就私營醫療收費透明度立法和組織專業平台制訂臨床指引。李夏茵稱，政府希望一併改善私營市場和醫療系統服務，所以組織專業平台制訂臨床指引和質素指標，如制訂換髖關節手術出院日數指標，「希望唔會有過長或過短住院」，檢視公私營醫療質素效率能否提升，至於哪些指引會優先制訂就要留待專業平台討論。

政府另建議就私營醫院收費透明化立法，醫衛局常任秘書長陳松青指，2016年當局曾聯同私家醫院聯會推出先導計劃，推出數項提高透明度措施，當局在吸取經驗和其他地方相關經驗，以及邀請顧問研究後，計劃明年上半年就立法建議諮詢醫療業界。