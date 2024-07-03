政府擬改組社工註冊局　狄志遠：註冊局的對錯已成歷史促將修例變機遇

政府擬改組社工註冊局，會由15人增至27名成員，當中17人是委任成員，成員上任前須宣誓確認擁護《基本法》和效忠香港特區。立法會今日恢復二讀辯論相關修訂條例草案，社會福利界議員狄志遠支持草案，不過指註冊局的對與錯已成歷史，希望將修例變成機遇，讓社工進一步邁向專業化。
狄志遠發言時指「哪裏有困難，哪裏有社工」，明言每一位社工在每日為弱勢社群所作出的辛勞，不會比在席的勞工及福利局局長孫玉菡少，呼籲大家珍惜這個社工團隊，不要再打擊或針對這個團隊。
狄志遠認同社工註冊局有改善空間，應發揮更積極的角色，包括推動社工持續進修，以確保服務質素。有部分社工對今次修例感到憂慮，狄志遠希望政府日後多與社福界溝通，向大家清楚說明修例方向是讓社工進一步邁向專業化。委任成員方面，他認為要達致多元、均衡，建議委任的成員包括大學社工系教授、社工專業團體代表、服務使用者代表以至其他界別的代表。
議員梁美芬認為宣誓是基本要求，尤其在2019年反修例事件後，對於一些擁有重要權力的法定機構，「畫公仔要畫出腸」，令任何有機會被人歪曲的事情不再在社會上蔓延。梁美芬指社工可以批評政府做得不足的事，但不能夠超越紅線，帶頭撕裂社會，鼓勵社會與政府敵對。她期望通過修例後，社工界能一條心，好好在社會發揮。
陳克勤認為今次修例是撥亂反正
民建聯主席兼法案委員會主席陳克勤認為，草案調整社工註冊局的組成和產生方式，確保可以將業界的不同聲音帶入註冊局，平衡各方意見，以社會福祉為依歸。陳克勤又表示今次修例是撥亂反正，並可表達議會對社工業界重新出發、恢復專業服務的期望。