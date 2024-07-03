政府擬改組社工註冊局　狄志遠：註冊局的對錯已成歷史促將修例變機遇

政府擬改組社工註冊局，會由15人增至27名成員，當中17人是委任成員，成員上任前須宣誓確認擁護《基本法》和效忠香港特區。立法會今日恢復二讀辯論相關修訂條例草案，社會福利界議員狄志遠支持草案，不過指註冊局的對與錯已成歷史，希望將修例變成機遇，讓社工進一步邁向專業化。

狄志遠發言時指「哪裏有困難，哪裏有社工」，明言每一位社工在每日為弱勢社群所作出的辛勞，不會比在席的勞工及福利局局長孫玉菡少，呼籲大家珍惜這個社工團隊，不要再打擊或針對這個團隊。