立法會三讀通過社工註冊修例草案　孫玉菡：毋須為7名辭任成員補選

立法會今日三讀通過社工註冊修例草案，社工註冊局會由15人增至27名成員，當中17人是委任成員，成員上任前須宣誓確認擁護《基本法》和效忠香港特區，違反港區國安法人士終生不能擔任社工。政府本周五將就條例草案刊憲，註冊局成員會進行宣誓。

勞工及福利局局長孫玉菡在通過修例後見記者，形容此是重要時刻，令註冊局重回正軌，在日後的運作上能時刻以公眾利益為依歸，促進專業發展。早前有7名選舉產生的註冊局成員辭職，孫玉菡指新修例清楚列明，如由選舉產生的成員出缺，而餘下任期不足1年則毋須補選，他相信不會影響社工註冊局的運作。至於留任的民選委員黎汶洛表明將宣誓，孫玉菡指會嚴格按照條例要求，確保每一位人士是真誠宣誓，強調只要真誠宣誓便能通過要求，成為新註冊局成員。

社會福利界議員狄志遠在會上支持草案，他指「哪裏有困難，哪裏有社工」，明言每一位社工在每日為弱勢社群所作出的辛勞，不會比在席的孫玉菡少，呼籲大家珍惜這個社工團隊，不要再打擊或針對這個團隊。他指註冊局的對與錯已成歷史，希望將修例變成機遇，讓社工進一步邁向專業化。

狄志遠認同社工註冊局有改善空間，應發揮更積極的角色，包括推動社工持續進修，以確保服務質素。有部分社工對今次修例感到憂慮，狄志遠希望政府日後多與社福界溝通，向大家清楚說明修例方向是讓社工進一步邁向專業化。委任成員方面，他認為要達致多元、均衡，建議委任的成員包括大學社工系教授、社工專業團體代表、服務使用者代表以至其他界別的代表。