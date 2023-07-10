政府擬新界西建運輸交匯樞紐　參考國王十字車站及新加坡裕廊東　滿足乘客帶動周邊發展

交通政策需要因時制宜才能符合市民需要，運輸及物流局調查發現，公共交通仍然是大部分市民的主要出行方式，加上本港地少人多、路面空間有限，當局建議本港應繼續秉持以公共交通為本的運輸政策，未來的運輸政策方向應著重於進一步提升公共交通服務的質素和效率，包括協調各公共交通模式互相配合和良性競爭，以及更方便市民轉乘不同公共交通。

建議維持公共交通為本政策

政府早前分別展開《交通運輸策略性研究》和進行「2022年交通習慣調查」，當局綜合有關研究成果、初步調查結果以及通關後外訪的實際經驗，除建議繼續以公共交通為本的政策外，亦提倡完善大灣區一小時的通勤網絡，以應付未來跨境通勤需要，讓市民以一小時通勤為目標，無縫往返香港和大灣區其他城市。當局另建議使用人工智能、大數據分析等領域，應付與日俱增的運輸及交通需求，克服擴展道路網絡的困難。

因應有關分析，運輸及物流局提出4個運輸策略概念，並建議盡早將有關概念融入北部都會區、交椅洲人工島及其他新發展區的規劃當中。當局指，參考內地及海外經驗，包括中國重慶沙坪壩站、英國倫敦國王十字車站(King’s Cross Station)和新加坡裕廊東綜合交通樞紐，發現這些公共交通設施不僅是一個車站，亦同時是一個能夠提供一系列設施和服務的多元化交通樞紐，可滿足乘客的出行以至其他生活需要，以及帶動周邊地區發展。