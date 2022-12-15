政府擬明年第二季放寬引入護理員外勞 增3000名額 審批期縮至2個月

院舍人手長期短缺問題或有轉機。政府決定精簡從外地輸入護理員的程序，推出院舍輸入護理員特別計劃，同時放寬本地僱員與輸入護理員的比例，即可額外輸入3,000名護理員。當局料新計劃可將審批時間由現時約5個月減至2個月，未來兩個月諮詢業界和勞顧會後，預計明年第二季起推行。有議員相信可紓緩行業人手短缺問題，但工會擔心當局為未來大量輸入外勞「開路」，影響本地從業員飯碗。
勞工及福利局昨公布，行政長官會同行政會議通過，根據《僱員再培訓條例》推出院舍輸入護理員特別計劃，透過更具彈性方式輸入護理員並精簡程序，以期解決院舍業界護理員人手嚴重短缺的問題。
在特別計劃下，各類型院舍均可申請輸入護理員，其中私營院舍及自負盈虧院舍每聘用一名全職本地僱員，包括院長、保安、司機等，可申請輸入一名護理員；津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員。
輸入配額上限為7,000人，計及現時全港已有約4,000名輸入護理員，即目標額外輸入約3,000名護理員。當局會成立跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批申請。新計劃不再硬性規定院舍提交申請後才進行為期4周的本地招聘，並且省卻巡查了解是否有輸外勞實際需要，亦不再需要勞顧會審批申請，預計審批時間可由現時約5個月大縮至約2個月。
居港7年亦不會成永久居民
至於薪金要求，本地招聘的薪金必須不低於聘請輸入護理員的薪金，輸入護理員的薪金則不得低於護理員每月工資中位數，即月薪14,150元；僱主亦須繳付每月400元的「僱員再培訓徵款」，而根據《入境條例》，輸入勞工留港期間不視為通常居港，所以不會成為香港永久居民。
勞福局發言人指，面對人口急速高齡化，加上本地整體低技術勞動人口有所減少，預計未來3年院舍業界需要至少額外約4,500名護理員，因此即使配額全數獲批，仍有至少1,500個空缺要由本地求職者填補。
民建聯立法會議員顏汶羽認同當局政策方向，相信能紓緩安老行業人手短缺，減輕前線人員的工作壓力，並提升服務質素，讓服務使用者受益。他同時建議當局改善「先聘請、後培訓」模式，吸納不同年齡層、引入「新人入行」與「推薦入行」獎金等，推出更多短期安老培訓課程，令更多本地失業或待業人士提升技能、投身行業。
工聯會職業訓練及促進就業委員會主任陳鄧源則對政府措施失望，認為是繞過補充勞工計劃另訂機制，為未來大量輸入外勞「開路」，擔心缺口一開，未來其他工種也會以同樣方式輸入勞工，影響本地從業員飯碗。他認為，安老行業欠缺人手緣於行業薪酬、待遇欠佳，故要求政府在推出特別計劃前，必須交代有何具體措施提升安老從業員的薪酬、待遇，改善工作環境及晉升機會，從而吸引本地求職者入行。