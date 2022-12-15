政府擬明年第二季放寬引入護理員外勞 增3000名額 審批期縮至2個月

勞工及福利局期望彈性安排和精簡程序，可解決院舍業界護理員人手嚴重短缺。 (資料圖片)

院舍人手長期短缺問題或有轉機。政府決定精簡從外地輸入護理員的程序，推出院舍輸入護理員特別計劃，同時放寬本地僱員與輸入護理員的比例，即可額外輸入3,000名護理員。當局料新計劃可將審批時間由現時約5個月減至2個月，未來兩個月諮詢業界和勞顧會後，預計明年第二季起推行。有議員相信可紓緩行業人手短缺問題，但工會擔心當局為未來大量輸入外勞「開路」，影響本地從業員飯碗。

勞工及福利局昨公布，行政長官會同行政會議通過，根據《僱員再培訓條例》推出院舍輸入護理員特別計劃，透過更具彈性方式輸入護理員並精簡程序，以期解決院舍業界護理員人手嚴重短缺的問題。

在特別計劃下，各類型院舍均可申請輸入護理員，其中私營院舍及自負盈虧院舍每聘用一名全職本地僱員，包括院長、保安、司機等，可申請輸入一名護理員；津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員。

輸入配額上限為7,000人，計及現時全港已有約4,000名輸入護理員，即目標額外輸入約3,000名護理員。當局會成立跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批申請。新計劃不再硬性規定院舍提交申請後才進行為期4周的本地招聘，並且省卻巡查了解是否有輸外勞實際需要，亦不再需要勞顧會審批申請，預計審批時間可由現時約5個月大縮至約2個月。