政府擬短期推10招控煙 排隊禁吸煙 電子煙全禁

政府目標明年把吸煙率降至7.8%，醫務衛生局公布控煙策略公眾諮詢結果並計劃推出10項短期措施，包括禁止排隊時吸煙、把公營醫療機構、安老院和學校等「一老一幼」出入口指定範圍劃為禁煙區，以及全面禁止管有加熱煙等另類吸煙產品、修例打擊「白牌煙」(見表及A4)等。 至於俗稱「火車頭」的邊行邊吸煙行為，因涉及定義和執行問題，暫列為2026年再研究的中期措施，而禁向指定年份後出生人士賣煙則屬爭議較大的終極手段，列作長期措施處理。當局爭取今年年底向立法會提交修例建議，明年通過並陸續生效。

盧寵茂表示，本港吸煙率自八十年代初的23.3%，慢慢下降至去年的9.1%，但港府不應因而自滿，並要繼續加強推動控煙工作，以達致明年7.8%的吸煙率。醫衛局早前完成控煙策略公眾諮詢，並將推出10項短期和一些中、長期措施，包括規管市民排隊時吸煙。 醫衛局副秘書長李力綱表示，首階段擬涵蓋輪候公共交通工具、進入指定處所如公營醫療機構、公共娛樂場所和主題公園等的隊伍，形容有關限制是改變吸煙文化和行為的第一步，希望營造社會氣氛顯示香港市民不喜歡排隊時有人吸煙，「排隊冇得走，要逼住食二手煙。」他續說，草擬法律時會研究如何最清晰描述排隊行為和定義，又說排隊是常見兼容易明白的具體行為，「排緊隊嘅人一定知道自己排緊隊。」當局並建議把幼兒中心、學校、安老院和公營醫療設施「一老一幼」出入口指定範圍列作禁煙區，並繼續循序漸進擴大，以及把違例吸煙罰款翻倍至3,000元。

違例吸煙罰款倍增至3000元 李力綱又指，有深入研究規管「火車頭」的建議，惟承認定義和執法上有困難，「步行過程停低又點執法」，重申法例必須謹慎和審慎，避免誤會和爭拗，措施與加強銷售點限制、進一步擴大禁煙區等，同列作2026年再研究的中期措施。政府早前亦提倡禁止指定年份後出生市民買煙的建議，最新將之列為長期措施，盧寵茂解釋指這項規定是較終極的手段，認為有較大爭議所以要較長時間討論。 此外，加熱煙和電子煙等另類吸煙產品繼前年起禁止進口和售賣後，政府最新建議全面禁止管有。當局認為，目前市民仍可使用另類吸煙產品的唯一合法理由，是正使用前年購入的「貨尾」，認為是時候加強管制包括禁止管有自用。當局並引述數據指，現時吸食薄荷味、水果味等加味煙的20至49歲煙民，較同齡吸食原味香煙的人多，建議全面禁止加味煙，抗衡煙草商意圖以加味煙吸引年輕人吸食。 吸煙與健康委員會歡迎政府決定，主席湯修齊希望可盡快研究落實規管「火車頭」。民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙亦對短期未能規管「火車頭」感失望，希望政府可再研究，又建議在控煙以外加強對戒煙者鼓勵，增加誘因。他並關注新法例會否影響旅客在港體驗，他們或因認知不足而誤墮法網。政府爭取今年年底向立法會提交修例建議，期望明年獲通過並生效。