政府擬簡化處理表現欠佳公務員機制　楊何蓓茵再解畫：無「快速炒魷」機制

楊何蓓茵在社交網站表示，只有員工經過最後觀察期後工作表現仍持續欠佳，即絕大部分工作範疇都不達標的情況下，當局才會飭令其提早退休。

政府建議簡化飭令表現欠佳公務員提早退休的機制，公務員事務局局長楊何蓓茵今日(9日)再次解釋機制，強調並沒有所謂「快速炒魷」機制處理表現持續欠佳的公務員，指着令提早退休前必定有足夠時間予涉事公務員改進，以及由上司輔導、勸喻、培訓或調職等。

重申不存在「部門決定晒」情況

政府同時建議取消部門或職系首長在轉交工作表現欠佳個案予公務員事務局前，須先在部門設立「獨立委員會」的步驟。楊何蓓茵表示根據運作經驗，每個工作表現持續欠佳的個案，在機制下一直有充分機會表達意見和申述，又稱有關個案必定有充足資料支持，並經過多位上司的多次評核。因此，當局認為沒有必要另設「獨立委員會」，再次審視本身已經充足資料內容的個案。

另外，楊何蓓茵說表現持續欠佳的個案，並不是由所屬部門作最後決定，而是交予中立的公務員事務局審閱，以及由各界人士組成的公務員敍用委員會給予意見。若委員會同意個案需要提早退休，局方會再邀請有關公務員提交申述書，才把個案提交批核當局作最後決定，不存在「部門決定晒的情況」。