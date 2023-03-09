政府擬規定牙科生公營服務兩年 牙醫學會：或令牙科生感憂慮忐忑

去年施政報告中提到，為確保公營醫療系統有足夠醫護人手，會探討不同方案，包括要求合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期，以及引入合資格非本地培訓牙醫及護士。政府或修訂牙科實習年期，紓緩公營系統牙醫不足的問題。

政府計劃修訂《牙醫註冊條例》，要求本地牙科畢業生先在公營或指定機構實習1年，才能正式註冊；並要求本地培訓的非專科牙醫，須在公營或指定機構服務一定年期，暫定建議為兩年，希望紓緩公營系統牙醫不足的問題，正諮詢業界意見。

政府亦建議增設途徑引入非本地培訓牙醫

據悉，政府亦建議增設途徑引入非本地培訓牙醫，其中以有限度註冊或特別註冊方式來港的牙醫，在指定機構服務滿5年，表現令人滿意，可免試或只需參與臨床試，就可正式註冊。