政府擬調高10多項交通違例罰款，「牛肉乾」加至400元

政府擬調高10多項交通違例定額罰款，包括將違例泊車罰款由320元加至400元。
運輸及物流局今日向立法會提交文件，提到違例泊車和大部分交通違例事項的定額罰款自1994年以來維持不變。而至今的消費物價指數已大幅上升，罰款額的阻嚇力或有所抵銷，部分交通罪行仍有上升或居高不下的趨勢。局方建議上調多項交通違例定額罰款，加價後介乎480元至1,500元不等。當中違例泊車罰款由320元加至400元；比速度限制高出每小時15公里或以下的超速駕駛罰款，由320元加至480元；比速度限制高出逾每小時45公里的超速駕駛罰款，由1,000元加至1,500元。
調整停車收費錶收費
另外，當局建議調高停車收費錶（供貨車、巴士及旅遊巴士停泊的車位除外）的最高收費，由每15分鐘2元調整至每15 分鐘4元，即每小時最高收費為16元，以加快咪錶停車位的流轉。
電動私家車方面，政府建議調整牌照費的收費架構，按電動私家車的額定功率收取牌照費，以取代按車輛淨重收費。當局建議把電動私家車的牌照費結構按額定功率分為5個層級，並分3年調整收費。例如額定功率為75千瓦或以下者為首個層級，今年底至明年12月每年牌照費是1,500元、2027年是2,000元、2028年是3,000元。其後以每50千瓦，按4級遞增至最高層級的225千瓦，涵蓋高性能的電動私家車。