政府擬調高10多項交通違例罰款，「牛肉乾」加至400元

政府擬調高10多項交通違例定額罰款，包括將違例泊車罰款由320元加至400元。

運輸及物流局今日向立法會提交文件，提到違例泊車和大部分交通違例事項的定額罰款自1994年以來維持不變。而至今的消費物價指數已大幅上升，罰款額的阻嚇力或有所抵銷，部分交通罪行仍有上升或居高不下的趨勢。局方建議上調多項交通違例定額罰款，加價後介乎480元至1,500元不等。當中違例泊車罰款由320元加至400元；比速度限制高出每小時15公里或以下的超速駕駛罰款，由320元加至480元；比速度限制高出逾每小時45公里的超速駕駛罰款，由1,000元加至1,500元。