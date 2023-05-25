政府擬輸入逾萬建築運輸業外勞 勞工界憂損本地工福利

特首李家超上周預告很快會提出建議，優先處理院舍、建造業和運輸業的人手短缺問題。據了解，當局將參考「院舍輸入護理員特別計劃」方式，毋須經勞工顧問委員會審批下輸入外勞，包括地盤的紮鐵工人、地勤等機場人員、旅遊巴及小巴司機，合共輸入逾萬人。 消息指，運輸業將引入超過500名專線小巴司機，來港者需上堂及考牌，路試考核標準與香港一致，以確保道路安全。薪酬方面，政府規定外勞薪金不會低於行業入息中位數，而現時本港小巴司機平均月薪約1.5萬元。航運交通界立法會議員易志明歡迎措施，他同意內地司機未必熟悉本港路況，除了須領有相關牌照外，亦建議政府及業界為他們提供培訓。

本港運輸及建造業都鬧人手荒，政府正檢視相關人手情況；消息指，最快下月公布循特別計劃輸入外勞，涵蓋建造業、小巴司機及機場不同工種，包括地勤及行李搬運員，合共輸入逾萬人。有業界立法會議員建議當局為他們提供培訓，建造業工會則表明反對，憂損本地員工福利。

小巴業界歡迎措施 但仍欠1500人

本港現時持有小巴駕駛執照，年齡達70歲或以上的司機有2.2萬人。香港的士小巴商總會理事長周國強接受本報訪問表示歡迎計劃，他指小巴行業面對其他交通工具競爭，本來已經營困難，加上薪酬低難吸引新人入行，長久下去恐變夕陽行業。他估計明年小巴司機空缺達2,000人，輸入500名外勞僅應付短期需求，而現時內地相關工種薪酬約1萬元人民幣，跟本港小巴司機平均月薪1.5萬相若，擔心薪酬吸引力有限，除非內地司機願意即日往返工作，長遠希望政府從根源協助業界保持穩定的勞動力和收入。

逾八成受訪工友反對輸入外勞

建造業總工會表明反對輸入外勞，認為要保障本地工人優先就業。總工會上月下旬至本月初，以問卷訪問超過600名、來自二十多個工種的工友，結果發現逾八成工友反對輸入外勞，八成半人指，輸入外勞會影響他們的工種發展，超過七成人就認為，會導致本地工人失業、薪酬下降等。建造業總工會理事長黃平表示，過去3年受疫情影響，不少工程趕著復工，搶人手的情況經常出現，政府應有序推出公務工程，避免多項工程同期展開，減少爭搶工人機會，亦避免工人「一時飽死，一時餓死」。立法會議員(勞工界)梁子穎亦不同意業界人手不足，他指現時香港登記建造業工人多達60萬人，但實際工作的只有24萬人，政府應了解和研究另外36萬人去了哪裡。

另外，勞聯主席林振昇認為，當局透過特別計劃輸入勞工，實際是繞過勞顧會，指勞工界認同部分行業工種需要外勞，但擔心當局透過特別計劃輸入數萬名勞工，淡化勞顧會的角色。他又指，機場地勤和行李搬運員的工資仍然偏低，擔心大量輸入外勞，會影響本地勞工的待遇，期望當局減少輸入勞工的工種，並設定時限。