政府擱置興建屯門康寶路隧道計劃 龍鼓灘居民提覆核不獲受理

為紓緩新界西堆填區計劃為屯門龍鼓灘村帶來的交通壓力，政府早年研究推行稔灣路及深灣路改善計劃，並興建康寶路隧道，惟環境局最終於2021年3月表示，認為隧道造價不符合成本效益，故決定擱置計劃。有龍鼓灘村居民不滿環保局決定而提出司法覆核，指當局做法不合理，要求推翻有關決定。高等法院法官今日（30日）頒下判詞指，政府的相關決定並非最終定案，因此申請人難以就有關決定提出覆核，加上申請人的逾時申請，法官因此拒絕受理有關覆核申請。

法官於判詞中指出，司法覆核並不能用以針對並非最終定案的決定，而就有關興建康寶路隧道的計劃，政府從未明確表示要永久擱置有關計劃，因此申請人並不能透過司法覆核去挑戰一個尚未定案的決定。另一方面，申請人亦未有於法定限時內提出有關申請，以及所提出的理據並沒有合理可爭議之處，法官因此拒絕受理申請，並下令申請人需支付訟費。

申請人早前於入稟狀中指，政府自2013年起，為紓緩新界西堆填區計劃帶來的交通壓力而研究興建康寶路隧道，貫通藍地康寶路至曾咀堆填區一帶。惟環境局於2021年公布，指當局推算有關隧道的造價將超過100億元，考慮到龍鼓灘一帶現時的居民數目，認為興建隧道並不符合成本效益，因此決定擱置計劃。