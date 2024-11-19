政府收回大欖隧道 傳擬分時段收費 私家車繁忙時段收45元

政府明年5月下旬收回大欖隧道專營權後或減隧道費；據報政府傾向改為分時段收費，希望紓緩屯門公路擠塞；最新方案為私家車隧道費介乎18至45元，的士和商用車劃一28及43元。有運輸業界指，的士與商用車同屬營運性質，促政府將大欖隧道的所有商用車隧道費與的士收費看齊。
目前大欖隧道私家車法定收費要100元，隧道公司提供優惠，實際收58元。據報政府傾向收回大欖隧道專營權後，改為分時段收費，繁忙時段45元、一般時段30元、非繁忙時段18元。電單車繁忙時段收費18元、一般時段12元、非繁忙時段7.2元。的士及包括貨車、小巴和巴士等商用車輛分別會劃一收費28元及43元，亦較現時低。
運物局︰收費訂在合理水平控車流
運輸及物流局指，局方一方面回應社會期望，盡量下調隧道費，另一方面務求把收費訂在合理水平以控制車流量。由於隧道營運涉及大量資源，政府必須恪守用者自付和收回成本的原則，故收費須設定在收回成本的水平或以上，以維持隧道的正常和長遠運作。政府正聆聽議員及運輸業持份者的意見，以制訂大欖隧道的收費方案，目標於今年內將相關條例草案，包括具體收費建議提交予立法會審議。
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指會無奈接受此方案，認為私家車繁忙時段隧道費45元偏貴，與大眾的期望有落差。但明白要考慮塞車問題，他期望政府「可減盡減」。而的士隧道費劃一28元，比起過海隧道的25元貴，他希望兩者能「看齊」。
香港運輸物流業工會聯會指，的士與商用車同屬營運性質，俱承擔著城市交通運輸的重要職能，理應享有相同收費標準，不應存在「差別對待」，並指大欖隧道仍有容車量空間，該會促政府將大欖隧道的所有商用車隧道費與的士收費看齊，減輕商用車業界的經濟負擔。