政府收回西隧即推三隧分流 首日大批的士行西隧過海

政府昨凌晨正式接管西區海底隧道，並即時在3條過海隧道實施三隧分流首階段「633」方案，運輸署指早上繁忙時間西隧車流增加約3%、紅隧和東隧分別少4%和1%。運輸及物流局長林世雄表示，3條隧道早上運作暢順，而凌晨至清晨取道西隧的的士較以往多五成，料的士在繁忙時間會按道路繁忙程度，選用最適當的隧道。

新實施的隧道費「633」方案，私家車用西隧收費減至60元、紅隧和東隧增至30元，的士不論有否載客在三隧劃一收25元，其餘車種隧道費暫時不變。林世雄昨早視察西隧後稱，「633」方案只是過渡方案，不認為會出現「三隧齊塞」情況，又指駕駛者的過海習慣非一、兩日可改變。