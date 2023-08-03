政府收回西隧即推三隧分流 首日大批的士行西隧過海

政府昨凌晨正式接管西區海底隧道，並即時在3條過海隧道實施三隧分流首階段「633」方案，運輸署指早上繁忙時間西隧車流增加約3%、紅隧和東隧分別少4%和1%。運輸及物流局長林世雄表示，3條隧道早上運作暢順，而凌晨至清晨取道西隧的的士較以往多五成，料的士在繁忙時間會按道路繁忙程度，選用最適當的隧道。
新實施的隧道費「633」方案，私家車用西隧收費減至60元、紅隧和東隧增至30元，的士不論有否載客在三隧劃一收25元，其餘車種隧道費暫時不變。林世雄昨早視察西隧後稱，「633」方案只是過渡方案，不認為會出現「三隧齊塞」情況，又指駕駛者的過海習慣非一、兩日可改變。
本報昨早在西隧收費廣場觀察，發現車流較三隧分流前多，當中較多新增的是的士。林世雄表示，留意到昨凌晨至清晨使用西隧的的士數目，較以往同時段多五成，相信的士在繁忙時間會按道路繁忙程度，選用最適當的隧道。值得留意的是，在非過海的士站上的士過海需要額外繳付的回程隧道費，已因應「633」方案增至25元。
料周日改用「易通行」行車更暢順
運輸署指，由於以現金繳付隧道費的的士數量上升，使西隧人手收費亭在繁忙時間略較平日繁忙，相信周日改用「易通行」後行車會更暢順。
至於另外兩條過海隧道，上午行車時間昨受惠於的士轉用西隧而縮短，有駕駛者發現總行程需時輕微減少，不過九龍入口擠塞的車龍仍在，而下午放工繁忙時間車流暫未見有大改變。林世雄指，三隧分流下階段「不同時段，不同收費」目標今年內實施。
此外，政府昨凌晨零時接收西隧，結束其營辦商30年的專營權。前晚約11時50分，西隧職員陸續放置雪糕筒和指揮交通，準備隧道交接工作。至凌晨零時，由政府外判的西隧員工前往收費亭接手，有工程人員更新收費系統，又揭開新安裝的運輸署西隧牌匾。