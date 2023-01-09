政府料初期水貨問題不嚴重 上水藥房街人流疏落

2020年疫情前內地旅客絡繹不絕的上水「藥房街」新康街，在通關首日人流疏落，與以往情況大相逕庭。本報記者昨下午到場視察，發現人流大多是區內居民，主要在一帶購買日常用品和買餸等。商舖方面，新康街多間店舖尚待租出或未有營業，近街尾的新功街更只有零星商舖開閘營業。

本港與內地恢復首階段免檢疫通關，各界都憧憬內地旅客能重新提振經濟，惟以往深圳居民消費乃至買水貨的熱點上水新康街一帶，昨未見有大批旅客出現，人流主要是購買日用品和食材的本地居民為主，有商戶坦言開關初期對生意幫助不大。特首李家超稱，政府已開會討論水貨客問題，各個部門亦已部署好應對，政務司長陳國基則說，初期訪港人數不會太多，料水貨客問題不會太嚴重。 攝：李睿哲

新康街人流以本地居民為主

新康街一間電器舖的負責人邱先生向本報稱，昨顧客未見明顯增多，生意與通關前相若。他又稱，以往都不太多內地人光顧買電器，但不排除舖租會在通關後上升。附近的藥材店負責人羅先生亦說，昨生意與過去周末相若，雖然很期待生意額可回復疫情前，但承認有一定困難，又笑言「疫情前就冇得講啦，嗰陣成街成巷都係大陸過嚟嘅人。」

政務司副司長卓永興上周四就水貨活動召開跨部門會議。李家超昨巡視落馬洲支線管制站後回應指，卓永興召開首次會議後，各部門已部署好處理水貨引起的阻街、交通和秩序等問題。同場的陳國基補充，由於來港人數暫時不太多，當局估計水貨客情況不會太嚴重，又重申本港一直都有打擊水貨客。

非水貨熱點有需要亦採取行動

屯門是繼上水的另一個水貨客重災區，相關內地旅客主要取道深圳灣管制站往返。保安局長鄧炳強昨巡視深圳灣後表示，政府富有打擊水貨的經驗，執法部門在水貨熱點以外的地方，如有需要都會採取相應行動。他相信，大部分市民都是希望探親或從商，認為通關初期不會有太多水貨客，